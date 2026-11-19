Đoạn clip con trai chưa có bằng lái xe chở bố mẹ đã khiến nhiều người bức xúc.

Liên quan clip bố mẹ để con chưa có bằng lái chở, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông ngày 19/11/2026, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, vụ việc được làm rõ như sau: khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H P V. Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nam thanh niên lái xe và bố mẹ được mời lên làm rõ - Ảnh: Cục CSGT

Ngày 19/11/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp gồm người điều khiển xe: Không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18–20 triệu đồng.

Chủ phương tiện (là tổ chức): Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, mức phạt từ 56–60 triệu đồng. Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng; đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx.

Công an cảnh báo toàn bộ người dân giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.

CSGT khuyến cáo không có giấy phép lái xe phù hợp, tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Đoạn clip mẹ quay cảnh con trai lái ô tô chở bố mẹ - Nguồn: Cục CSGT

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip livestream quay cảnh thanh niên trẻ lái xe ô tô. Trong clip người mẹ được cho là cầm điện thoại quay trực tiếp cảnh con mình lái xe chở bố mẹ. Qua clip, người bố của thanh niên này nói rằng con không có bằng lái nhưng đã lái được xe chở bố mẹ và sau này dù có uống rượu bia cũng có con trai lái xe nên không phải lo.

Đáng chú ý, bố mẹ của thanh niên này còn nói rằng nếu bị cảnh sát giao thông hỏi bằng thì "không đưa gì hết, cứ lờ lớ lơ" đi vì "có bằng đâu mà đưa".

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc vì hành vi giao xe cho người không có bằng lái của đôi vợ chồng sẽ gây nguy hiểm với người tham gia giao thông. Qua đó, người dân cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ.