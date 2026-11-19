Một người dân địa phương đã phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển vào chiều ngày 18/11.

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết tại địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 18/11 tại bờ biển xã Thạch Khê. Thời điểm này, một người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây chun.

Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Thạch Khê và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng chưa xác định được thi thể từ đâu trôi dạt tới bờ biển địa phương. (Ảnh minh họa)

Báo VietNamNet cho biết thêm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là L.V.C. (SN 1993, trú xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Hưng thông tin, nạn nhân làm nghề giao hàng (shipper), người thân đã đến nhận thi thể. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được thi thể trôi dạt từ đâu tới bờ biển địa phương.

Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.