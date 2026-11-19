Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai nhiều chương trình tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết.

Mới đây, Liên đoàn lao động TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 70/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch, hoạt động hỗ trợ được triển khai trong khuôn khổ chương trình "Tết Sum vầy - xuân ơn Đảng", với mục tiêu bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động đều có điều kiện đón tết vui tươi, đủ đầy. Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 65.000 đoàn viên.

Nhóm được nhận trợ cấp là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút;

- Những người lao động ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết;

- Người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết;

- Người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Nguồn ảnh: AI

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết mỗi người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, được nhận từ hai hình thức hỗ trợ bằng tiền trở lên (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, có thành tích trong lao động sản xuất) do Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố quyết định.

Mỗi người lao động thuộc diện hỗ trợ sẽ được nhận trợ cấp 1.000.000 đồng/người. Riêng đối với các trường hợp được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm và chúc Tết, mỗi người được tặng thêm 1 túi quà trị giá 350.000 đồng. Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động.

Cùng với trợ cấp bằng tiền, trong dịp Tết, Công đoàn Hà Nội cũng tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, hỗ trợ tiền vé xe cho khoảng 9.000 đoàn viên, người la động về quê đón Tết, cũng như đưa họ trở lại làm việc sau Tết.

Ngoài ra, các chương trình chăm lo khác cũng được tổ chức như Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, dự kiến diễn ra vào 22/01/2027. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cấp thành phố cũng sẽ được tổ chức trực tiếp dự kiến tại 3 địa điểm gồm: Khu vực Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh; Sân vận động xã Thường Tín; Khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan, xã Thạch Thất, dự kiến trong khoảng từ ngày 18 - 25/01/2027.

Liên đoàn Lao động Hà Nội cũng lưu ý, các công đoàn cơ sở căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động đầm ấm, vui tươi. Trường hợp có nhiều người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà”, hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trình, dự án trước Tết.