Tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề xuất là nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng đoạn tuyến này lên 6 làn xe, tổng mức đầu tư 72.185 tỷ đồng theo hợp đồng BOT.

Ảnh minh họa.

Mới đây, văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được đề nghị khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo thẩm quyền, đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2026.

Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số văn bản số 17791 ngày 4/11/2026, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 Bộ để làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đầu tư dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi, sơ bộ đề xuất của một số nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN; Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường), Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo phương thức đối tác công - tư (PPP).﻿

Xuân Trường đề xuất đầu tư 72.185 tỷ đồng mở rộng 415km cao tốc Bắc - Nam

Theo đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng hồi tháng 10/2026, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường muốn tham gia đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mai Sơn - Cam Lộ theo hợp đồng BOT.

Phạm vi nghiên cứu gồm 8 đoạn cao tốc thành phần: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ. Tổng chiều dài các đoạn tuyến khoảng 415km, dự kiến được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư sơ bộ mà Xuân Trường đề xuất là 72.185 tỷ đồng. Con số này tăng khoảng 12.553 tỷ đồng, tương đương 21%, so với phương án doanh nghiệp từng đưa ra hồi tháng 7/2025 cho cùng phạm vi dự án.

Đáng chú ý, bên cạnh đề xuất đầu tư mở rộng, doanh nghiệp muốn được giao quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hơn 400km cao tốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác theo hợp đồng O&M.

Theo phương án của Xuân Trường, doanh nghiệp được thu phí trên toàn tuyến ngay từ khi bắt đầu triển khai mở rộng. Nguồn thu này sẽ được sử dụng để phục vụ đầu tư dự án BOT. Doanh nghiệp cho rằng phương án trên có thể giúp giảm áp lực vay vốn thương mại, tăng tính khả thi tài chính và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Mở rộng hơn 1.100km cao tốc Bắc - Nam cần khoảng 178.357 tỷ đồng

Đề xuất của Xuân Trường nằm trong kế hoạch mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hà Nội - TP.HCM, đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu.

Theo phương án được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ vào tháng 10/2026, phạm vi mở rộng gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km. Các tuyến hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế sẽ được nâng lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn để đồng bộ với các đoạn liền kề. Tổng mức đầu tư sơ bộ của phương án khoảng 178.357 tỷ đồng.

Trong đó, 3 đoạn cao tốc đang do nhà đầu tư thu phí gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài khoảng 178km, với kinh phí mở rộng dự kiến 27.948 tỷ đồng.

Đối với 15 đoạn tuyến được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước và hiện đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 dự án PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Cụ thể, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ dài khoảng 415km có tổng mức đầu tư sơ bộ 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm. Đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây dài khoảng 551km cần khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn ước tính 15 năm.