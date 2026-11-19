Bản sao kê mang logo VIB năm 2019 ghi số dư hơn 1.958 tỷ đồng tại một tài khoản đứng tên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, pháp nhân liên quan tới chuỗi Món Huế. Nhưng tới tháng 3/2020, VIB lại trả lời tòa án rằng trên hệ thống không có tài khoản nào như vậy được doanh nghiệp này mở.

Tháng 11/2026, Quỹ đầu tư tư nhân ADV Partners (Hong Kong, Trung Quốc) công khai thông tin về vụ việc liên quan đến chuỗi nhà hàng Món Huế - thương hiệu đình đám một thời - qua thông cáo ngày 02/11 và buổi gặp gỡ báo chí ngày 10/11.

Sau đó ít ngày, quỹ công bố thêm một bộ hồ sơ gồm các tài liệu được coi là bằng chứng khác. Khi đặt dữ liệu con số trong các tài liệu này cạnh công bố của ADV, diễn biến vụ việc tranh chấp kéo dài nhiều năm, đang có những tình tiết bất ngờ và khó hiểu.

Chuỗi Món Huế đã đóng cửa với những bất thường về con số tài chính.

7 ủy nhiệm chi hơn 350 tỷ đồng

Tháng 12/2016, Silver Crest, pháp nhân đầu tư của ADV, rót 50,1 triệu USD vào Huy Vietnam Group Limited, công ty mẹ thành lập ở nước ngoài của hệ thống Món Huế, để sở hữu 11,88% cổ phần.

Ước tính chung, cả nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 75 triệu USD. ADV cho biết, thời điểm đó, Quỹ coi Món Huế là một trong những thương hiệu Việt có nhiều triển vọng.

Trước khi rót vốn, ADV đã thẩm định và thuê các đơn vị tư vấn, trong đó có một công ty luật quốc tế. Sau khi thương thảo, Quỹ có ghế trong Hội đồng quản trị Huy Vietnam Group Limited, quyền tiếp cận thông tin và quyền đồng thuận với một số vấn đề, nhưng không trực tiếp điều hành. Ban điều hành doanh nghiệp do nhà sáng lập là ông Huy Nhật đứng đầu.

Giai đoạn 2017-2018, Huy Vietnam ký các hợp đồng xây dựng bếp trung tâm tại Long An và Hà Nội. Theo ADV, các hợp đồng này không được Hội đồng quản trị phê duyệt, nhưng hơn 25 triệu USD đã được ghi nhận là thanh toán cho các nhà thầu thực hiện dự án.

Tới tháng 12/2018, Hội đồng quản trị ghi nhận số dư tiền mặt do công ty báo cáo giảm khoảng 22 triệu USD chỉ trong một tháng và yêu cầu Ban điều hành giải trình. Theo ADV, Ban điều hành khi đó giải thích là tiền đã được trả cho các nhà thầu xây bếp trung tâm, đồng thời đưa ra 7 ủy nhiệm chi làm chứng từ.

7 ủy nhiệm chi này đứng tên Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (do ông Huy Nhật cùng cộng sự sáng lập), ghi ngày từ 17/8-16/11/2018.

Cụ thể, ủy nhiệm chi đầu tiên trả 150 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại An Đạt Phú.

Ngày 30/10/2018 có hai ủy nhiệm chi trả cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế VIPHouse UDIC, trị giá hơn 35,4 tỷ đồng và hơn 35,5 tỷ đồng.

Bốn ủy nhiệm chi còn lại cùng trả cho Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Trang trí nội thất Công trình Không gian xanh, với hai khoản ngày 12/11/2018 là hơn 77,2 tỷ đồng và hơn 78,1 tỷ đồng; hai khoản ngày 16/11/2018 với hơn 63,1 tỷ đồng và hơn 63,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng bảy chứng từ ghi chi hơn 353 tỷ đồng (khoảng 15 triệu USD theo tỷ giá thời điểm này).

Sau khi biết về các giao dịch này và bày tỏ quan ngại, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chấm dứt các hợp đồng liên quan, đồng thời thu hồi các khoản tiền đã thanh toán. Nhưng thực tế các khoản tiền này chưa bao giờ trở về tài khoản.

Những sao kê nghìn tỷ đồng

Sang năm 2019, theo ADV, ban điều hành Huy Vietnam có cung cấp cho nhà đầu tư các bản sao kê của tài khoản số 651704090000222 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), đứng tên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam.

Bản sao kê tháng 3/2019, in ngày 18/4/2019, ghi số dư đầu kỳ hơn 1.703 tỷ đồng và cuối kỳ hơn 1.757 tỷ đồng. Trong tháng có 5 khoản "ghi có", tổng tiền là 54 tỷ đồng và không có khoản "ghi nợ" nào.

Bản sao kê tháng 6/2019, in ngày 11/7/2019, ghi số dư cuối kỳ hơn 1.882 tỷ đồng. Ngày 4/6/2019, sao kê ghi một giao dịch rút 4,5 tỷ đồng với nội dung "HUY NHAT - RUT TIEN MAT" (Huy Nhật – rút tiền mặt).

Bản sao kê tháng 7/2019, in ngày 14/8/2019, ghi số dư cuối kỳ hơn 1.958 tỷ đồng. Với tỷ giá trung tâm 23.073 đồng/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 31/7/2019, số dư này tương đương khoảng 84,9 triệu USD. Ngày 1/7/2019, tài khoản được ghi có hơn 22,8 tỷ đồng là tiền lãi hợp đồng tiền gửi. Cùng ngày, đúng số tiền này được rút ra với nội dung "HUY NHAT - RUT TIEN LAI" (Huy Nhật – rút tiền lãi).

Trong cả ba bản sao kê vào các tháng 3,6,7/2019 nêu trên, mọi khoản tiền nộp vào đều mang tên "NGUYEN T HUE PHUONG", nộp vào hợp đồng tiền gửi 09/2017/VIB-DN. Mỗi khoản là một số tỷ đồng chẵn, nhỏ nhất 6 tỷ đồng, lớn nhất 20 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, đối với yêu cầu của HĐQT về việc chấm dứt các hợp đồng liên quan và thu hồi các khoản thanh toán, Ban điều hành Huy Vietnam báo cáo khoảng 15 triệu USD đã được hoàn trả, bên cạnh 1,5 triệu USD bị giữ làm tiền phạt, kèm sao kê làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đơn tố giác của ADV gửi lên nhà chức trách sau đó cáo buộc số tiền này chưa bao giờ quay về. Cũng trong tháng này, Hội đồng quản trị yêu cầu ông Huy Nhật từ nhiệm.

Tháng 10/2019, hơn 200 nhà hàng của hệ thống Huy Việt Nam, trong đó Món Huế có khoảng 80 nhà hàng, đã đóng cửa trên cả nước. ADV cho rằng đây là hệ quả của những hành động "đơn phương và có chủ đích" của ông Huy Nhật, và việc đóng cửa không được Hội đồng quản trị thông qua. Nhiều nhà cung cấp và người lao động sau đó lên tiếng về các khoản chưa được thanh toán.

Thông tin tổng hợp từ hồ sơ của ADV Partners.

Chắp nối dữ liệu từ câu trả lời của ngân hàng

Ngày 4/11/2019, nhóm nhà đầu tư gửi đơn tố giác lên Bộ Công an.

Ở hướng tranh chấp dân sự, ngày 6/1/2020, Tòa án nhân dân TP.HCM thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 03/TLST-KDTM về "Tranh chấp giữa công ty và người quản lý công ty". Nguyên đơn là Huy VietNam (HongKong) Limited, bị đơn là ông Huy Nhật và bà Trần Thị Thanh Tâm.

Ngày 7/1/2020, VIB Lê Đức Thọ gửi văn bản trả lời Tòa kinh tế Tòa án nhân dân TP.HCM, phản hồi Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ. Ngân hàng này xác nhận Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế có mở tài khoản số 651704060032325 tại VIB Phạm Ngũ Lão (nay là VIB Lê Đức Thọ).

Tuy nhiên, văn bản của VIB giải thích ủy nhiệm chi là chứng từ do người trả tiền lập, không phải chứng từ do VIB phát hành.

Đối với 7 ủy nhiệm chi cho các nhà thầu nêu trên, VIB Lê Đức Thọ xác nhận "không tiếp nhận và xử lý".

Với dữ liệu này, có thể hiểu 7 ủy nhiệm chi do Huy Vietnam cung cấp cho ADV chưa từng được nộp vào hệ thống ngân hàng, nên ngân hàng chưa chuyển đi đồng tiền nào theo các tài liệu này.

Ngày 18/2/2020, Tòa án nhân dân TP.HCM gửi Công văn số 650 tới VIB, đề nghị cung cấp số dư hiện tại của tài khoản 651704090000222 và sao kê giao dịch các tháng 4, 5, 6 và 7/2019.

VIB trả lời bằng văn bản ghi ngày 6/3/2020: "Trên hệ thống VIB không có tài khoản số 651704090000222 được mở bởi doanh nghiệp trên đây", tức Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam.

Với việc số dư khoảng 84 triệu USD là của một tài khoản không tồn tại, như VIB đã xác nhận với cơ quan toà án, Quỹ đầu tư đến từ Hong Kong cáo buộc đây là một hành vi làm giả tài liệu nhằm đánh lừa nhà đầu tư về tình hình tài chính của ông Huy Nhật và các cộng sự.

Bên cạnh đó, 7 uỷ nhiệm chi cho nhà thầu làm dự án bếp trung tâm mà VIB khẳng định là "không xử lý", cũng cho thấy, các giấy tờ này đã bị làm giả để che giấu dòng tiền khỏi nhà đầu tư, theo ADV Partners.

Ngày 18/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam và Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.

Theo Thông báo số 2247/TB-VPCQCSĐT ngày 20/8/2021, đơn tố giác của Huy Vietnam (Hong Kong) Limited và Huy Vietnam Group Limited cáo buộc ông Huy Nhật, bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Minh Bửu và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, ADV Partners cho biết, vụ việc chưa có thông tin cập nhật và chưa rõ kết quả cụ thể.