Tối 22/11, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và trước trụ sở UBND TP.HCM trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân tập trung theo dõi màn trình diễn 3D Mapping đặc biệt, mở màn chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Clip: Di Anh

Tâm điểm của sự kiện buổi tối ngày 22/11 là chương trình nghệ thuật 3D Mapping mang chủ đề "The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận", được trình chiếu trên không gian kiến trúc trụ sở UBND TP.HCM.

Sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc, chương trình đưa người xem khám phá câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và hành trình phát triển của thành phố.

Với thời lượng hơn 12 phút, tác phẩm “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận” được xây dựng thành ba chương: Khởi nguyên, Hiện tại và Tương lai, tạo nên hành trình xuyên suốt từ cội nguồn dân tộc đến diện mạo đô thị hôm nay và khát vọng vươn xa trong tương lai.

Công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp ánh sáng và âm nhạc tạo nên không gian nghệ thuật giữa trung tâm thành phố (Ảnh: Nghĩa Lê)

Mở đầu tác phẩm, chương Khởi nguyên đưa người xem trở về với những huyền thoại dựng nước, từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình tượng Rồng Tiên đến sự hình thành cộng đồng 54 dân tộc anh em. Qua đó, tác phẩm khắc họa cội nguồn chung và những giá trị văn hóa đã được các thế hệ người Việt gìn giữ, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.

Tiếp nối hành trình ấy, chương Hiện tại tập trung tái hiện quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nhiều dòng người, giao thoa các nền văn hóa và không ngừng chuyển mình qua các thời kỳ. Những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa cùng sức sống của con người Thành phố được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật thị giác hiện đại.

Màn trình diễn 3D Mapping tái hiện những hình ảnh giàu màu sắc văn hóa trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM (Ảnh: Nghĩa Lê)

Ở chương Tương lai, tác phẩm mở ra không gian của niềm tin và khát vọng phát triển. Những giá trị di sản được xem là nền tảng để Thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh hiện đại, phát triển và vươn tầm.

Trên nền kiến trúc công trình, hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam cùng những sắc màu văn hóa đặc trưng được tái hiện, gửi gắm thông điệp về sự đa dạng và tinh thần gắn kết cộng đồng. Đây cũng là cách tiếp cận mới trong việc đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần công chúng thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ.

Chị Nguyễn Thị Thuý (Phường Gò Vấp - TP.HCM) chia sẻ:

"Mình xem chương trình trình diễn 3D nhiều rồi nhưng lần này mình thấy đẹp hơn nhiều so với những lần khác luôn ấy. Mình ấn tượng nhất đoạn trình chiếu về các nền văn hóa của Việt Nam. Từ phần cung đình Huế trở đi là mình thấy ấn tượng nhất."

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tại màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping (Ảnh: Nghĩa Lê)

Có mặt tại sự kiện, bạn Triệu Vy (Phường Tân Thạnh - TP.HCM) cũng cho hay:

"Dàn âm thanh rất hay và tuyệt vời. Hình ảnh về văn hóa miền Nam hiện trên lên rất sinh động. Xem như thế này sẽ dễ nhớ hơn những cái trong sách giáo khoa em hay học ạ. Em cảm thấy rất hứng thú, thú vị."

Màn trình diễn là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời mở màn chuỗi chương trình thuộc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Không chỉ có 3D Mapping, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn trở thành không gian trải nghiệm văn hóa với nhiều hoạt động nghệ thuật, trưng bày và giao lưu cộng đồng. Các gian giới thiệu ngành công nghiệp văn hóa được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh nón lá, mang đến cho người dân cơ hội tìm hiểu về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo.

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử cùng nghệ thuật các dân tộc được giới thiệu đến công chúng.

Theo kế hoạch, chương trình trình chiếu 3D Mapping được tổ chức trong ba ngày, từ 22 đến 24/11.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa vào tối 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và hai địa điểm khác trên địa bàn thành phố.