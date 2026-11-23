Tối ngày 22/11, Hà Nội bắn pháo hoa tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình.

Tối 22/11, màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.

Dù thời tiết Hà Nội khá lạnh, từ trước thời điểm bắn pháo hoa, nhiều người dân đã tập trung tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình để chờ đợi màn trình diễn. Không ít gia đình đưa theo trẻ nhỏ, cùng nhau đứng chờ trong tiết trời lạnh để có thể tận mắt chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.





Đông đảo người dân tập trung quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 22/11 để chờ xem màn trình diễn pháo hoa trong đêm tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Trong lúc chờ khai hỏa, khu vực quanh sân vận động đã nhộn nhịp người qua lại.

Dù thời tiết Hà Nội khá lạnh, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ từ sớm để theo dõi màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật.

Đúng khoảng 22h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, thắp sáng bầu trời khu vực Mỹ Đình. Từng chùm pháo hoa bung nở với nhiều hình dáng, sắc màu khác nhau, tạo thành những vệt sáng rực rỡ giữa màn đêm. Các hiệu ứng hỏa thuật kết hợp cùng ánh sáng khiến màn trình diễn càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn của người dân.

Khoảng 22h, những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên, thắp sáng bầu trời khu vực Mỹ Đình.

Pháo hoa tầm cao bung nở thành những chùm sáng rực rỡ với nhiều màu sắc, nổi bật giữa bầu trời đêm Hà Nội.

Những vệt sáng từ pháo hoa tạo thành nhiều tầng màu sắc, mang đến khung cảnh nổi bật trên bầu trời phía trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hàng trăm ống hỏa thuật cùng các dàn phun được huy động, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng trong màn trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây.

Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trong khi những tiếng trầm trồ, thích thú vang lên giữa đám đông. Dù màn trình diễn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không khí tại khu vực Mỹ Đình vẫn trở nên náo nhiệt trong đêm Chủ nhật.

Màn trình diễn nằm trong khuôn khổ đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".

Người dân hướng mắt lên bầu trời, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trong đêm tổng duyệt.

Màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật thu hút sự chú ý của đông đảo người dân có mặt tại khu vực Mỹ Đình.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến khu vực Mỹ Đình để cùng theo dõi màn trình diễn pháo hoa tối Chủ nhật.

Màn pháo hoa tối 22/11 là một trong những điểm nhấn trước khi chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” chính thức diễn ra vào tối 24/11.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 16/11, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật trong đêm tổng duyệt dự kiến kéo dài khoảng 1 phút 20 giây.

Quy mô trận địa gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật cùng khoảng 400 ống hỏa thuật.

Sự kết hợp giữa pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật đã tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong đêm tổng duyệt, trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.