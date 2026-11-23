Hà Nội: Pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình, đông đảo người dân đội rét đứng xem
Tối ngày 22/11, Hà Nội bắn pháo hoa tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình.
Tối 22/11, màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.
Dù thời tiết Hà Nội khá lạnh, từ trước thời điểm bắn pháo hoa, nhiều người dân đã tập trung tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình để chờ đợi màn trình diễn. Không ít gia đình đưa theo trẻ nhỏ, cùng nhau đứng chờ trong tiết trời lạnh để có thể tận mắt chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Đúng khoảng 22h, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên, thắp sáng bầu trời khu vực Mỹ Đình. Từng chùm pháo hoa bung nở với nhiều hình dáng, sắc màu khác nhau, tạo thành những vệt sáng rực rỡ giữa màn đêm. Các hiệu ứng hỏa thuật kết hợp cùng ánh sáng khiến màn trình diễn càng thêm nổi bật, thu hút ánh nhìn của người dân.
Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trong khi những tiếng trầm trồ, thích thú vang lên giữa đám đông. Dù màn trình diễn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, không khí tại khu vực Mỹ Đình vẫn trở nên náo nhiệt trong đêm Chủ nhật.
Màn trình diễn nằm trong khuôn khổ đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam".
Trước đó, tại buổi họp báo ngày 16/11, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật trong đêm tổng duyệt dự kiến kéo dài khoảng 1 phút 20 giây.
Quy mô trận địa gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật cùng khoảng 400 ống hỏa thuật.
Sự kết hợp giữa pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật đã tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong đêm tổng duyệt, trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.