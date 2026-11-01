Sau khi hoàn thành cầu Phong Châu dài 383 m chỉ trong 9 tháng, sớm hơn kế hoạch 3 tháng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục ghi dấu ấn tại dự án cầu Gia Bảy ở Thái Nguyên. Chỉ 280 ngày sau khởi công, cây cầu dây văng mới đã hợp long, cất nóc tháp và đạt hơn 90% giá trị xây lắp.

Từ cây cầu hoàn thành trong 9 tháng tại Phú Thọ

Tháng 9/2025, cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng tại Phú Thọ chính thức khánh thành, đưa vào khai thác sau hơn 9 tháng thi công. Công trình do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, thuộc Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng), đảm nhiệm thi công, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Cầu được khởi công ngày 21/12/2024 để thay thế cây cầu cũ bị sập sau ảnh hưởng của bão Yagi. Với tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, công trình có chiều dài toàn tuyến hơn 652 m, trong đó phần cầu chính dài 383 m, rộng 20,5 m, thiết kế 4 làn xe.

Trong điều kiện thời gian thi công gấp rút, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị và tổ chức làm việc liên tục theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Ngày 28/9/2025, cây cầu chính thức thông xe, nối lại tuyến giao thông quan trọng qua sông Hồng.

Sau Phong Châu, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục đảm nhiệm một công trình cầu khẩn cấp khác, lần này tại Thái Nguyên.

Đó là cầu Gia Bảy bắc qua sông Cầu, khởi công ngày 3/2/2026, nhằm thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt mưa lũ. Không chỉ phục vụ giao thông, công trình mới còn được thiết kế để tăng khả năng thoát lũ, hạn chế tình trạng dòng chảy bị cản trở bởi hệ thống trụ cầu cũ.

Hơn 90% giá trị xây lắp sau 280 ngày

Ngày 10/11/2026, đúng 280 ngày kể từ khi khởi công, cầu Gia Bảy chính thức hợp long các đốt dầm và hoàn thành lắp đặt đốt tháp cuối cùng.

Theo ông Trương Văn Trịnh, Chỉ huy trưởng công trình, tại thời điểm này giá trị xây lắp toàn dự án đã đạt hơn 90%. Các hạng mục kết cấu phía dưới cơ bản hoàn thành, toàn bộ dầm thép và các đốt tháp chính đã được lắp đặt.

Cầu Gia Bảy mới dài hơn 180 m, rộng 23,5 m, sử dụng kết cấu dây văng lệch. Điểm khác biệt so với cầu cũ là công trình được thiết kế cao hơn khoảng 5 m, với chỉ một nhịp trong phạm vi dòng chảy chính, nhằm tạo không gian thoát lũ tốt hơn cho sông Cầu.

Để duy trì tiến độ, nhà thầu huy động khoảng 150 công nhân, 20 máy móc, thiết bị, tổ chức 10 mũi thi công liên tục theo chế độ 3 ca, 4 kíp.

Sau khi hợp long, các tổ thi công tiếp tục lắp đặt cáp văng, hoàn thiện bản mặt cầu, đường dẫn hai đầu, nút giao và hệ thống chiếu sáng.

Dù những hạng mục chính đã hoàn thành, dự án vẫn chịu áp lực về thời gian, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí đường dẫn. Thái Nguyên đang yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc để phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2026.

Cầu Phong Châu và cầu Gia Bảy có quy mô, kết cấu khác nhau, nhưng cùng là những công trình cần triển khai khẩn trương để khắc phục hậu quả thiên tai. Việc liên tiếp đảm nhiệm hai dự án, một cây cầu dài 383 m đã hoàn thành trong 9 tháng và một cây cầu dây văng đạt hơn 90% giá trị xây lắp sau 280 ngày, cho thấy kinh nghiệm tổ chức thi công các công trình cấp bách của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Nếu cầu Gia Bảy hoàn thành đúng kế hoạch cuối năm nay, đây sẽ là công trình cầu khẩn cấp thứ hai trong hai năm liên tiếp được nhà thầu quân đội này đưa về đích với thời gian thi công chưa đầy một năm.