Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Thắng (SN 2008, trú tại Thái Nguyên) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến cho nhiều người.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Thắng, sinh ngày 11/5/2008, nơi cư trú: xóm Cầu Thông, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên về hành vi "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, website, ứng dụng di động và các nền tảng thanh toán trực tuyến để tổ chức hoạt động cá cược trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với xã hội.

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi mục đích để che giấu hoạt động phạm tội gây khó khăn cho việc điều tra. Các đối tượng đã sử dụng website và các nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động đánh bạc, lôi kéo người tham gia thông qua hình thức cá cược ăn tiền. Các đối tượng phân công nhiệm vụ quản lý tài khoản, nhận tiền đặt cược và thực hiện giao dịch nạp, rút tiền cho người chơi.

Hình ảnh đối tượng Trần Đình Thắng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện điều tra làm rõ đối tượng Trần Đình Thắng, sinh ngày 11/5/2008, nơi cư trú: xóm Cầu Thông, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên có hành vi tổ chức hoạt động đánh bạc cho nhiều đối tượng dưới hình thức trực tuyến. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Thắng về tội "Tổ chức đánh" bạc quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan và tiếp tục thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của Pháp luật.

Trước tình trạng tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không tham gia cá cược trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không đăng ký tài khoản tại các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Người dân cũng được khuyến cáo không tham gia điều hành, quảng bá, môi giới hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến; cảnh giác với những lời mời gọi chơi trò chơi có thưởng, cam kết lợi nhuận hoặc quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng.

Khi phát hiện website, ứng dụng hoặc cá nhân có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý. Đồng thời, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, không cho người khác mượn hoặc thuê tài khoản để thực hiện các hoạt động trái pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên