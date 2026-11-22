Đây là 2 đối tượng liên quan trong vụ trộm cắp tài sản vào ngày 12/11/2026 tại ấp Tràm Thẻ, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.

Ngày 20/11, Công an xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp với Công an xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh truy bắt thành công 02 đối tượng là Lê Văn Rạng, sinh năm 2002 và Lê Văn Tứ, sinh năm 2003, cùng ngụ Qui Thạnh 2, Phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, vào lúc 18 giờ, ngày 12/11/2026, Công an xã Trí Phải nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn ấp Tràm Thẻ, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, gồm: 01 điện thoại di động Iphone 15; 01 bộ vòng ximen bằng vàng 18K, trọng lượng 4,229 chỉ; 01 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 3,771 chỉ và số tiền mặt 2.000.000 đồng. Ước tính tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng hơn 86.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trí Phải đã khẩn trương phân công lực lượng đến hiện trường điều tra, xác minh. Bước đầu xác định, “kẻ gian” đã lợi dụng thời điểm người dân vắng nhà, đột nhập vào nhà, lục tìm tài sản có giá trị để lấy trộm.

Công an xã Trí Phải phân công lực lượng xác minh, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trí Phải đã xác định được 02 đối tượng Lê Văn Rạng, sinh năm 2002 và Lê Văn Tứ, sinh năm 2003, ngụ ấp Qui Thạnh 2, Phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ (là anh em ruột) chính là các đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm trên.

Đến khoảng 15 giờ, ngày 13/11/2026, Công an xã Trí Phải đã phối hợp với Công an xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh bắt giữ 02 đối tượng Lê Văn Rạng và Lê Văn Tứ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Lê Văn Rạng và Lê Văn Tứ cùng tang vật (Ảnh: Công an Cà Mau).

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Rạng và Lê Văn Tứ khai nhận vào khoảng 13 giờ ngày 12/11, Tứ điều khiển xe chở Rạng đi đến khu vực xã Trí Phải. Khi phát hiện nhà một người dân không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm 01 hộp đựng vàng, 01 điện thoại di động loại Iphone 15 và 2.000.000 đồng tiền mặt. Sau đó 02 đối tượng trở về Cần Thơ, mang số vàng trên vào bán được với số tiền 54.000.000 đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13/11, Tứ và Rạng di chuyển đến xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, tại đây cả hai đối tượng đã thực hiện tiếp một vụ trộm cắp tài sản là một chiếc xe mô tô trước khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trí Phải đã khẩn trương truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản, tang vật có liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an xã Trí Phải khuyến cáo bà con nhân dân: Nâng cao ý thức tự quản lý tài sản, thường xuyên trông giữ tài sản của mình. Gia cố nhà cửa, không để đối tượng xấu có cơ hội đột nhập dễ dàng. Các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng khu vực xung quanh nhà để răn đe các đối tượng có ý đồ xấu, bên cạnh đó còn phục vụ trích xuất dữ liệu, nhận diện đối tượng khi có vụ việc xảy ra.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng lạ mặt, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an để kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý.