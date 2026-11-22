Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1973, ngụ khu phố Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Bị can Lê Thanh Tuấn tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra, năm 2005, mặc dù biết rõ 02 thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000 m², tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc), là đất rừng nhưng Tuấn vẫn mua lại của ông B. V. Đ và bà B. T. T. L với giá 400 triệu đồng.

Đến tháng 6/2022, thông qua người môi giới, ông N. V. T (trú tại thành phố Hà Nội) tìm đến gặp Tuấn để hỏi mua đất.

Lợi dụng việc người mua không nắm rõ nguồn gốc pháp lý của các thửa đất, Tuấn giới thiệu đất đã có giấy xác nhận nguồn gốc, được đưa ra khỏi ranh giới rừng và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Tuấn dẫn ông T. đến xem đất và thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ diện tích với giá 16 tỷ đồng.

Sau khi thống nhất giao dịch, ông T. đã chuyển tổng cộng 16 tỷ đồng, trong đó 9,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang, sinh năm 1972, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Quá trình điều tra xác định, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận với nhau việc Quang bỏ công sức, chi phí làm giấy xác nhận liên quan đến nguồn gốc đất; khi bán được đất, Quang sẽ nhận tiền.

Liên quan vụ việc, Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nhận chuyển nhượng, ông T tiếp tục tìm cách bán 02 thửa đất trên cho người khác thì vụ việc bị phát hiện và tố giác đến cơ quan Công an.

Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 02 thửa đất nói trên là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.