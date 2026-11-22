Từ sáng sớm 22/11, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Cung Thanh niên Hà Nội, xếp hàng đăng ký hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nơi Chương trình Người Gần Nhất sẽ chính thức ra mắt và giới thiệu 5 trạm trải nghiệm sơ cấp cứu.

Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), không khí chuẩn bị cho lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra khẩn trương. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã có mặt để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Ảnh: Thành Đông

Dù thời tiết Hà Nội trở lạnh, khu vực hiến máu tình nguyện vẫn thu hút nhiều người tham gia. Các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu. Nhiều sinh viên tranh thủ có mặt từ sớm để góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa này.

(Ảnh: Thành Đông)

Không khí tại sự kiện cũng trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều KOL, người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ Anh Tú, KOL Phạm Lan Anh, TikToker Chu Trang Anh, Tiktoker Yuki.. đã có mặt, check-in và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Đại diện lãnh đạo VCCorp cũng tham dự sự kiện, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc khởi động Chương trình Người Gần Nhất. Sự góp mặt của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp về tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ca sĩ Anh Tú có mặt tại chương trình (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Đại diện lãnh đạo VCCorp - đơn vị khởi xướng chương trình Người Gần Nhất - tại dự sự kiện (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Người Gần Nhất do Hội chủ trì, với sự khởi xướng của VCCorp và Báo Tuổi Trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham dự được làm quen với cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.

(Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Chương trình cũng giới thiệu bộ huy hiệu Người Gần Nhất gồm bốn cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa, hướng tới việc khuyến khích mỗi người chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội.