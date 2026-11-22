Không khí Ngày Cộng đồng lần thứ nhất tại Hà Nội: Bạn trẻ xếp hàng hiến máu từ sớm, chờ lễ ra mắt Người Gần Nhất
Từ sáng sớm 22/11, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Cung Thanh niên Hà Nội, xếp hàng đăng ký hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nơi Chương trình Người Gần Nhất sẽ chính thức ra mắt và giới thiệu 5 trạm trải nghiệm sơ cấp cứu.
Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), không khí chuẩn bị cho lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra khẩn trương. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã có mặt để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.
Dù thời tiết Hà Nội trở lạnh, khu vực hiến máu tình nguyện vẫn thu hút nhiều người tham gia. Các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu. Nhiều sinh viên tranh thủ có mặt từ sớm để góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa này.
Không khí tại sự kiện cũng trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều KOL, người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ Anh Tú, KOL Phạm Lan Anh, TikToker Chu Trang Anh, Tiktoker Yuki.. đã có mặt, check-in và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
Đại diện lãnh đạo VCCorp cũng tham dự sự kiện, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc khởi động Chương trình Người Gần Nhất. Sự góp mặt của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp về tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Người Gần Nhất do Hội chủ trì, với sự khởi xướng của VCCorp và Báo Tuổi Trẻ.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham dự được làm quen với cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.
Chương trình cũng giới thiệu bộ huy hiệu Người Gần Nhất gồm bốn cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa, hướng tới việc khuyến khích mỗi người chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể hỗ trợ người khác khi cần thiết.
Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội.
Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam.
Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp.
Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng.
Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.