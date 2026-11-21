Đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tàu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Văn Nam, sinh năm 1989, trú tại thôn Nhân Giang, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào ngày 25/8, Nam đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Đến ngày 10/9, Nam sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên đến cầm cố tại tiệm cầm đồ với số tiền 25.000.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nam đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Đáng chú ý Thái Văn Nam trước đây đã có 03 tiền án chưa xóa án tích, đã tái phạm nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Cơ quan công an cảnh báo, hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và các tình tiết cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.