Giang Thị Quỳnh Anh bị khởi tố, tạm giam vì thuê 22 xe máy tự lái tại Đà Nẵng rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền, cơ quan công an đã thu hồi được 19 phương tiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1992, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Để thực hiện hành vi, đối tượng liên hệ với chủ một cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng Quỳnh Anh, chủ cơ sở đồng ý giao xe và chi trả hoa hồng giới thiệu khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Giang Thị Quỳnh Anh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê xe đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin, sau đó tiếp tục thuê thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô của cơ sở này.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc tài sản, đối tượng đưa ra thông tin xe là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để thuyết phục người khác nhận cầm cố. Với thủ đoạn này, Quỳnh Anh đã cầm cố các phương tiện, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe.

Khi đến hạn trả xe, đối tượng đưa ra nhiều lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và xác định các phương tiện đã được Quỳnh Anh giao cho người khác nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật thu hồi trong vụ án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản và xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; những người đã nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do Quỳnh Anh giao; người đã cho Quỳnh Anh vay tiền hoặc giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp làm việc.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc đồng chí Thiếu tá Lê Thanh An - Điều tra viên, số điện thoại 0905680890 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan sớm cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra nhằm hỗ trợ xác minh, thu hồi tài sản và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng