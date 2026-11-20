Quảng Ninh nghiên cứu dùng thiết bị bay không người lái chở hàng
Quảng Ninh đang nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng hóa, theo dõi môi trường và hỗ trợ cứu hộ.
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Theo đề xuất công bố ngày 19/11, Công ty Avitra hướng đến ứng dụng công nghệ bay tầm thấp trong giám sát cảng biển, công nghiệp và khai khoáng. Thiết bị còn được nghiên cứu phục vụ phát hiện cháy rừng, cảnh báo thiên tai.
Để triển khai, Quảng Ninh sẽ khảo sát nhu cầu từng khu vực, chọn mô hình có hiệu quả để thử nghiệm. Hạ tầng cần nghiên cứu gồm nơi cất, hạ cánh, trạm sạc và hệ thống quản lý chuyến bay.
Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu làm rõ nguồn vốn, công nghệ, trách nhiệm quản lý; ưu tiên tận dụng hạ tầng sẵn có. Hoạt động bay phải đáp ứng yêu cầu an toàn, quốc phòng và bảo vệ cảnh quan di sản.
Quảng Ninh cũng nghiên cứu báo cáo Trung ương về thử nghiệm hình thành trung tâm phát triển kinh tế tầm thấp.