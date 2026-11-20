Phạm Anh Tài (tức Tài "Đen") và 13 người bị đề nghị truy tố về tội: giết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng... Quá trình trốn truy nã từ năm 2018, Tài "Đen" được xác định đã cầm đầu, lôi kéo đồng bọn gây ra vụ cướp ngân hàng cùng hàng loạt vụ án khác.

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, 36 tuổi, trú P.Kon Tum, Quảng Ngãi) cùng 13 người khác về các tội giết người; cố ý gây thương tích; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm.

Theo Cục C02, Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên và đã có 7 tiền án, 1 tiền sự.

Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài đã dùng dao bấm đâm bị thương 1 người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án cố ý gây thương tích khác trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ).

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, về địa phương, Tài không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm tội. Ngày 5/8/2018, Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window tại TP.Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn và bị truy nã về tội giết người. Vụ án khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Quá trình trốn truy nã, Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác.

Trong thời gian lẩn trốn, Tài tiếp tục bị cáo buộc gây ra 2 vụ giết người. Cụ thể, tháng 5/2022, khi đang ngồi nói chuyện với bạn, Tài gặp 2 người đi taxi dừng bên đường để đi vệ sinh. Khi lời qua tiếng lại, Tài lập tức dùng dao đâm chết 1 người, làm người còn lại bị thương nặng.

Công an dẫn giải Tài "Đen" đi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự

Một tháng sau, với mục đích bảo kê và tổ chức sới bạc lấy tiền tiêu xài, Tài cùng đàn em chuẩn bị mã tấu, chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, một khẩu súng CZ có 5 viên đạn. Cả nhóm sau đó xông vào sới bạc ở số 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi để gây án, làm chết 1 người.

Hai vụ giết này khi đó đều không xác định được thủ phạm khiến Công an tỉnh Kon Tum (cũ) phải tạm đình chỉ điều tra.Cuối năm 2023, Tài mua súng, đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở thôn 2, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 10/2025, Tài gọi Lê Văn Ân đến cùng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Ngày 19/1, Tài cùng Ân thực hiện hành vi cướp 1,85 tỷ đồng tại Vietcombank chi nhánh Trà Bá (tỉnh Gia Lai).

Ngày 4/2, Cục C02 đã bắt Lê Văn Ân. Một ngày sau, lãnh đạo Cục C02 đã trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục Phạm Anh Tài ra đầu thú, giao nộp 4 khẩu súng quân dụng cùng 45 viên đạn. Toàn bộ 4 khẩu súng này đều đã lên nòng.Quá trình điều tra, Cục C02 xác định ngoài vụ án cướp tài sản tại Vietcombank nêu trên, quá trình trốn truy nã, Tài đã lôi kéo và chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.