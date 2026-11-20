Công an Hà Nội phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện trên một số tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11.

Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

CSGT phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại xe trên một số tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 20, 22 và 24/11.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, từ 18h30 đến 22h các ngày 20 và 22/11, các phương tiện hạn chế tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định).

Từ 17h đến 24h ngày 24/11, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm tòan bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường. Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường áp dụng phương án tạm cấm gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, các phương tiện khác cũng bị hạn chế lưu thông tại khu vực này.

Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi vòng, tránh khu vực tạm cấm. Cụ thể, các xe từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao... và ngược lại.