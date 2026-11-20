Ô tô chở vật liệu xây dựng tông vào lan can cầu Tùng Lý, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, rồi lao xuống sông. Tài xế thoát ra ngoài, tự bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h30 ngày 20/11 tại cầu Tùng Lý, đoạn qua thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch cũ.

Tài xế kiệt sức sau khi tự bơi vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Văn Thuyên (45 tuổi, trú thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch) điều khiển ô tô chở vật liệu xây dựng qua cầu thì xe tông vào lan can rồi rơi xuống sông.

Sau khi xe rơi xuống nước, ông Thuyên thoát được ra ngoài và tự bơi vào bờ. Người dân sau đó đưa ông đi cấp cứu vì kiệt sức.

Người dân hiếu kỳ đến xem đội cứu hộ trục vớt ô tô.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của tài xế, mức độ hư hỏng của ô tô và thiệt hại tại cầu Tùng Lý. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.