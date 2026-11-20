Cái lạnh khiến không ít người co ro trên xe máy, hai tay giữ chặt tay lái, bước chân cũng có phần vội vã hơn trên hành trình đến nơi làm việc. Những chiếc áo khoác dày, khăn len và mũ trùm đầu trở thành vật dụng không thể thiếu trong buổi sáng.