Sáng 20/11, nhiệt độ Hà Nội giảm còn khoảng 15 độ C, mang theo cái lạnh rõ rệt của những ngày đầu đông. Trên phố, người dân kín mít trong áo khoác, khăn len; quanh hồ Gươm, nhiều người vẫn thong thả chạy bộ, thưởng thức bát phở nóng và nhâm nhi cà phê.
Clip: Như Hoàn
Từ sáng sớm 20/11, Hà Nội chìm trong cái lạnh 15 độ C
Khoác lên mình những chiếc áo dày, người dân bắt đầu ngày mới giữa tiết trời rét buốt
Ghi nhận lúc 6h30, trên nhiều tuyến phố, hình ảnh quen thuộc của mùa đông đã xuất hiện: người đeo găng tay, người đội mũ len, quàng khăn, thậm chí trùm kín mít để giữ ấm khi di chuyển
Cái lạnh khiến không ít người co ro trên xe máy, hai tay giữ chặt tay lái, bước chân cũng có phần vội vã hơn trên hành trình đến nơi làm việc. Những chiếc áo khoác dày, khăn len và mũ trùm đầu trở thành vật dụng không thể thiếu trong buổi sáng.
Trái ngược với nhịp di chuyển có phần hối hả trên các tuyến đường, khu vực hồ Hoàn Kiếm lại mang đến một khung cảnh bình yên hơn.
Dù nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân và du khách vẫn thức dậy từ sớm, chạy bộ, đi bộ quanh hồ, tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận cái lạnh đặc trưng của Hà Nội những ngày đầu đông.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những người cao tuổi thong thả tập thể dục, các nhóm bạn trẻ chạy bộ hay du khách dừng chân chụp ảnh bên mặt hồ
Chiếc xích lô chạy quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm
Với nhiều người, cái lạnh đầu mùa dường như cũng là một phần thú vị khiến buổi sáng Hà Nội trở nên khác biệt
Khi phố phường dần thức giấc, những hàng phở nóng bắt đầu đông khách. Giữa tiết trời lạnh, một bát phở nghi ngút khói trở thành lựa chọn hấp dẫn cho bữa sáng. Thực khách quây quần bên những chiếc bàn nhỏ, vừa thưởng thức món ăn nóng hổi, vừa xuýt xoa trước hơi ấm lan tỏa giữa buổi sáng mùa đông.
Tại các quán cà phê ven hồ, nhiều bạn trẻ cũng chọn cho mình một góc ngồi ấm áp
Những người lớn tuổi chậm rãi thưởng thức bữa sáng
Một ly cà phê nóng, khung cảnh mặt hồ và nhịp sống chậm rãi bên ngoài cửa kính dường như đủ để bắt đầu một ngày mới dễ chịu
Cũng có người lựa chọn cho mình những chiếc kem lạnh ngọt ngào trong ngày đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Nhiệt độ ghi nhận lúc 7h tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C. Dự báo trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
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