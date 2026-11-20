Mới đây, Quốc hội khoá XVI đã biểu quyết, thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết. Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Nâng ngưỡng doanh thu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa lên 400 tỷ đồng



Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và đã có báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội về yêu cầu bảo đảm tính khả thi, ổn định của các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chí này tại thời điểm xét hỗ trợ.

"Trên cơ sở đánh giá thực tiễn hơn 25 năm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo thông lệ quốc tế, các tiêu chí trong dự thảo luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm khả thi, ổn định và dễ áp dụng trong thực tiễn" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ.

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo báo cáo của Chính phủ, đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với thực tiễn áp dụng. Theo đó, dự thảo luật dự kiến điều chỉnh ngưỡng lao động lên 300 người, doanh thu lên 400 tỷ đồng và tổng nguồn vốn lên 150 tỷ đồng nhằm cập nhật thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, biến động mặt bằng giá (chu kỳ 10 năm), chi phí và quy mô sản xuất, kinh doanh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo tính toán, với việc nâng ngưỡng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa , dự kiến, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chiếm khoảng 98,4% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 1 điểm phần trăm so với tiêu chí hiện hành (97,4%).

100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh: QH)

Doanh nghiệp doanh thu trong năm dưới 10 tỷ đồng được tính thuế đơn giản

Một điểm đáng chú ý trong luật là về phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher). Theo đó, voucher là hình thức hỗ trợ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, để xác nhận quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ để thanh toán chi phí cho bên cung cấp, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Voucher được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định, không được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng ngoài phạm vi hỗ trợ. Việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bằng voucher được thực hiện trên cơ sở kết quả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp.

Trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng không đúng mục đích thì voucher bị thu hồi, kinh phí đã thanh toán phải được hoàn trả.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ cho biết cơ quan, tổ chức hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp thụ hưởng.

Chính phủ cho biết quy trình cấp, sử dụng, xác nhận kết quả và thanh toán voucher sẽ dược cụ thể hóa tại Nghị định hướng dẫn, bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp và kiểm soát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Luật quy định các hình thức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn ngân sách Nhà nước bao gồm: cấp voucher; đặt hàng, giao nhiệm vụ; trực tiếp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu…

Về chính sách thuế và kế toán, luật quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập.

Luật cũng nêu rõ doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, còn doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán và các thủ tục hành chính về thuế đơn giản.

Với luật vừa thông qua, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được hưởng nhiều ưu đãi trong chính sách tiếp cận mặt bằng sản xuất, ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước và phát triển thị trường.

Về chính sách phát triển trọng tâm, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, theo quy định của luật, sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo…

Liên quan đến chính sách thuế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các chính sách hỗ trợ về thuế theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo luật và dẫn chiếu đến pháp luật về thuế.

Các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, mức và thời gian hưởng ưu đãi được chuyển sang dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan cùng được trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này.

"Việc điều chỉnh này vừa bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định toàn diện tại dự thảo luật như ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật" - Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.