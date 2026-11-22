Trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên có nhắn tin cho một người bạn.

Ngày 21/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên được phát hiện tử vong bên đường. Sự việc xảy ra tại xã Hạ Bằng, TP. Hà Nội. Thông tin đã khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin trên báo Dân trí, cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hạ Bằng xác nhận, một nam thanh niên được phát hiện tử vong trên địa bàn vào sáng 21/11. Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xác minh.

Ảnh minh họa

Báo Lao Động cho biết thêm, theo đại diện Công an xã Hạ Bằng, qua xác minh ban đầu, nạn nhân 18 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La, không phải người địa phương. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên có nhắn tin cho một người bạn, nhờ quan tâm, chăm sóc người yêu. Trong các tin nhắn cũng có một số tin nhắn có nội dung thể hiện sự buồn bã, liên quan đến vấn đề tình cảm.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến vấn đề tình cảm. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.