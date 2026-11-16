Một cảnh tượng khác lạ đang diễn ra tại chợ Đồng Xuân, khu chợ lâu đời giữa lòng Hà Nội

Những bức tranh tường, tác phẩm sắp đặt và màn trình diễn nghệ thuật đang xuất hiện giữa các tầng, hành lang, bậc thang của chợ Đồng Xuân (Hà Nội), tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật đương đại và nhịp sống của ngôi chợ lâu đời.
Những ngày này, bước vào chợ Đồng Xuân, bên cạnh tiếng người mua bán, tiếng tiểu thương gọi khách và dòng người qua lại tấp nập, du khách có thể bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trên các mảng tường, ô cửa hay dọc hành lang.
Lịch hoạt động tại Triển lãm "Chợ Đồng Xuân" từ 15 đến 28/11/2026
Bên cạnh hoạt động tham quan triển lãm, Chợ Đồng Xuân tiếp tục là địa điểm diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, workshop và tour trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội. Công chúng có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp theo lịch trình:
Trong thời gian từ 13 đến 28/11 (10:00 - 18:00): Triển lãm thực tế tăng cường Faune “Thế giới động vật kỳ thú”, bên trong Chợ Đồng Xuân.
Ngày 17/11 (14:00 - 17:00): Lớp thực hành “Lắng nghe sâu” do nghệ sĩ người Đức Claudia Robles-Angel thực hiện, xuất phát từ Chợ Đồng Xuân và đi qua các điểm khác nhau trong thành phố.
Ngày 18/11 (14:00 - 17:00): Workshop “Nimamea’a Tuikakala: Nghệ thuật thiết kế hoa”, tại Hội trường tầng 4.
Ngày 20/11 (17:00 - 19:00): Trình diễn đương đại “Trơn tru trong chiều chập choạng”, tại chiếu nghỉ tầng 2 nối giữa tòa A và tòa B.
Ngày 21 và 22/11 (17:00 - 19:00): Trình diễn tương tác “mười thương”, mỗi lượt kéo dài 45 phút, tại khu thác nước và các tầng 1, 2, 3 của chợ.
Ngày 22/11:
- 10:00 - 12:00: Tour nghệ thuật “Chạm Đồng Xuân”, xuất phát từ cổng chợ và đi qua ba tầng chợ.
- 11:00 - 12:00 và 14:00 - 16:00: Trình diễn hợp xướng “Dòng sông quá vãng”, xuất phát và kết thúc tại đài phun nước ở khu vực trung tâm chợ.
Ngày 25 và 26/11 (17:00 - 19:00): Lớp thực hành “Nghe sâu” do hai nghệ sĩ Alex ‘Pug’ Williams và Tuấn Nị thực hiện, tại chiếu nghỉ tầng 3 nối tòa A và tòa B, phía giáp phố Hàng Khoai.