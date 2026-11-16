Một cảnh tượng khác lạ đang diễn ra tại chợ Đồng Xuân, khu chợ lâu đời giữa lòng Hà Nội

Những bức tranh tường, tác phẩm sắp đặt và màn trình diễn nghệ thuật đang xuất hiện giữa các tầng, hành lang, bậc thang của chợ Đồng Xuân (Hà Nội), tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật đương đại và nhịp sống của ngôi chợ lâu đời.

Những ngày này, bước vào chợ Đồng Xuân, bên cạnh tiếng người mua bán, tiếng tiểu thương gọi khách và dòng người qua lại tấp nập, du khách có thể bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trên các mảng tường, ô cửa hay dọc hành lang.





Những không gian vốn quen thuộc với hoạt động giao thương thường ngày nay được khoác lên diện mạo mới bởi tranh tường, sắp đặt và các hình thức trình diễn đương đại

Với sự tham gia của 25 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ trong nước, quốc tế, “Chạm Đồng Xuân” mang đến nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. Các tác phẩm được đặt tại những vị trí gắn với kiến trúc và hoạt động của chợ, từ những mảng tường, hành lang đến các khu vực công cộng. Mỗi vị trí trở thành một điểm nhìn mới, khiến người đi chợ có thể bất ngờ bắt gặp nghệ thuật ngay trong hành trình mua bán quen thuộc.

Những chi tiết tưởng chừng bình dị như đồ mây tre đan, vải vóc, thảo dược, ô cửa, ánh sáng hay các mảng tường cũ đều có thể trở thành nguồn cảm hứng. Cùng với đó là âm thanh của dòng người qua lại, tiếng rao hàng và những ký ức gắn bó với một trong những khu chợ lâu đời của Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là các tác phẩm không được sáng tạo đơn thuần từ trí tưởng tượng của nghệ sĩ mà bắt nguồn từ quá trình tìm hiểu thực tế đời sống khu chợ. Trong thời gian lưu trú sáng tác tại Hà Nội, các nghệ sĩ quốc tế đã gặp gỡ tiểu thương, trò chuyện với người dân và làm việc cùng nghệ sĩ Việt Nam để tìm kiếm chất liệu sáng tác.

Chia sẻ về ý tưởng triển lãm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc nghệ thuật Heritage Art Space, cho biết ban tổ chức mong muốn các nghệ sĩ trực tiếp tiếp xúc với không gian và đời sống của chợ Đồng Xuân để tìm ra những câu chuyện, chất liệu riêng

Theo ông, các tác phẩm cần hòa vào âm thanh, ánh sáng và nhịp buôn bán thường ngày, thay vì đứng tách biệt khỏi bối cảnh xung quanh

Thông qua những biểu đạt nghệ thuật đương đại, triển lãm gợi mở thêm cách nhìn về đời sống và các giá trị văn hóa của ngôi chợ

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn công chúng sẽ trở lại chợ nhiều lần để khám phá, cảm nhận sâu hơn những tác phẩm được đặt tại đây.

Điều này mở ra khả năng để nghệ thuật không chỉ xuất hiện trong một sự kiện ngắn ngày mà còn trở thành một phần của không gian di sản sống

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, một điểm đặc biệt của “Chạm Đồng Xuân” là sự tham gia của chính cộng đồng gắn bó với khu chợ

Một số tác phẩm có sự góp mặt của cư dân chợ và dự kiến tiếp tục được giữ lại sau khi triển lãm kết thúc

Triển lãm “Chạm Đồng Xuân” mở cửa tự do từ 10h đến 18h hằng ngày, đến hết ngày 28/11 tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội

Ngoài ra, tại sân phía sau chợ, Creative Fair - Làng Khai Cuộc diễn ra từ ngày 14 đến 28/11, quy tụ nhiều gian hàng và hoạt động trải nghiệm thủ công. Người tham gia có thể thử sức với tranh sơn mài, trang trí trang phục, túi tote, làm búp bê vải, tái chế vật liệu, sáng tạo rối tay hay ghép tranh đa chất liệu.

Từ một không gian vốn gắn liền với hoạt động giao thương, chợ Đồng Xuân đang có thêm một diện mạo khác khi nghệ thuật đương đại được đưa vào từng góc kiến trúc và nhịp sinh hoạt

Cuộc gặp gỡ này không làm mất đi bản sắc vốn có của khu chợ, mà tạo thêm những cách tiếp cận mới để công chúng khám phá, cảm nhận và kết nối với các giá trị văn hóa của Hà Nội

Lịch hoạt động tại Triển lãm "Chợ Đồng Xuân" từ 15 đến 28/11/2026

Bên cạnh hoạt động tham quan triển lãm, Chợ Đồng Xuân tiếp tục là địa điểm diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, workshop và tour trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội. Công chúng có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp theo lịch trình:

Trong thời gian từ 13 đến 28/11 (10:00 - 18:00): Triển lãm thực tế tăng cường Faune “Thế giới động vật kỳ thú”, bên trong Chợ Đồng Xuân.

Ngày 17/11 (14:00 - 17:00): Lớp thực hành “Lắng nghe sâu” do nghệ sĩ người Đức Claudia Robles-Angel thực hiện, xuất phát từ Chợ Đồng Xuân và đi qua các điểm khác nhau trong thành phố.

Ngày 18/11 (14:00 - 17:00): Workshop “Nimamea’a Tuikakala: Nghệ thuật thiết kế hoa”, tại Hội trường tầng 4.

Ngày 20/11 (17:00 - 19:00): Trình diễn đương đại “Trơn tru trong chiều chập choạng”, tại chiếu nghỉ tầng 2 nối giữa tòa A và tòa B.

Ngày 21 và 22/11 (17:00 - 19:00): Trình diễn tương tác “mười thương”, mỗi lượt kéo dài 45 phút, tại khu thác nước và các tầng 1, 2, 3 của chợ.

Ngày 22/11:

- 10:00 - 12:00: Tour nghệ thuật “Chạm Đồng Xuân”, xuất phát từ cổng chợ và đi qua ba tầng chợ.

- 11:00 - 12:00 và 14:00 - 16:00: Trình diễn hợp xướng “Dòng sông quá vãng”, xuất phát và kết thúc tại đài phun nước ở khu vực trung tâm chợ.

Ngày 25 và 26/11 (17:00 - 19:00): Lớp thực hành “Nghe sâu” do hai nghệ sĩ Alex ‘Pug’ Williams và Tuấn Nị thực hiện, tại chiếu nghỉ tầng 3 nối tòa A và tòa B, phía giáp phố Hàng Khoai.

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