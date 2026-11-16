Nhật Bản mang "báu vật công nghệ chỉ 4 nước có" sang Việt Nam, phục vụ đại công trình 217.000 tỷ đồng

Công nghệ này của Nhật Bản được áp dụng tại khu đô thị sinh thái Cần Giờ, với chi phí cao gấp 5-10 lần so với phương pháp thông thường.

Tại dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise, Tập đoàn Vingroup lựa chọn một giải pháp xử lý nền có xuất xứ từ Nhật Bản: công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing). Thay vì đưa bùn nạo vét đi xử lý hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cát tự nhiên, công nghệ này cho phép tận dụng trực tiếp vật liệu nạo vét, trộn với chất kết dính để tạo thành vật liệu phục vụ san lấp.

Ngày 31/10/2025, Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ, thành viên của Vingroup, ký hợp đồng với liên danh nhà thầu do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC Vietnam) đại diện để triển khai công nghệ K-DPM tại dự án. Giải pháp này được Tập đoàn AOMI Construction (Nhật Bản) chuyển giao độc quyền cho MCIC tại Việt Nam.

Theo giới thiệu của nhà phát triển công nghệ AOMI, K-DPM là phương pháp xử lý và bơm truyền vật liệu nạo vét qua đường ống. Điểm cốt lõi nằm ở một bộ phận trộn được lắp nghiêng trên đường ống vận chuyển bùn. Khi hỗn hợp bùn được bơm qua đây, dòng chảy bị phá vỡ và va đập vào thành buồng trộn, tạo ra dòng xoáy mạnh.

Cùng lúc, trục cấp chất kết dính đặt ở trung tâm buồng trộn phun vữa xi măng áp lực cao vào dòng bùn. Sự kết hợp giữa dòng chảy rối và bộ phận hỗ trợ khuấy trộn giúp xi măng phân tán đều trong vật liệu. Sau khi đi qua buồng trộn, hỗn hợp tiếp tục được bơm qua đường ống đến vị trí san lấp.

Như vậy, thay vì phải trộn vật liệu bằng các thiết bị cơ giới tại một bãi xử lý riêng, K-DPM thực hiện quá trình hòa trộn ngay trên tuyến vận chuyển. Hệ thống có thể được bố trí trên sà lan ngoài biển hoặc trên bờ, phù hợp với các dự án nạo vét và cải tạo nền đất yếu.

Theo thông tin được Vingroup và MCIC công bố, lớp bùn sau xử lý bắt đầu cứng hóa sau khoảng 5 giờ, đủ điều kiện để đi lại trên bề mặt; sau 28 ngày, vật liệu đạt mức cứng hóa hoàn toàn theo mô tả của đơn vị triển khai. Cường độ vật liệu đầu ra có thể được điều chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục.

MCIC cho biết hệ thống xử lý K-DPM tại Việt Nam được thiết kế theo dạng tổ hợp container di động, có tên gọi MDMT Station (Mobile Dredged Mud Treatment Station). Cấu hình này cho phép lắp đặt, di chuyển giữa các công trường và triển khai trên cả sà lan lẫn mặt đất. Doanh nghiệp cũng thông tin đã chuẩn bị các hệ thống có công suất lên tới 1.000 m³/giờ để vận hành tại Việt Nam từ năm 2026. Đây là công suất được MCIC công bố cho hệ thống, không đồng nghĩa toàn bộ thiết bị tại dự án Cần Giờ đều đang vận hành ở mức này.

Việc đưa K-DPM vào Vinhomes Green Paradise gắn với bài toán xử lý lượng vật liệu phát sinh trong quá trình nạo vét và tạo nền cho khu đô thị có quy mô 2.870 ha. Với các dự án lấn biển, bùn mềm và nền đất yếu là những yếu tố cần được xử lý trước khi triển khai các hạng mục hạ tầng, công trình xây dựng. Nếu không được gia cố phù hợp, nền đất có thể tiếp tục biến dạng, gây lún và ảnh hưởng đến khả năng chịu tải.

Theo Vingroup, K-DPM giúp giảm khối lượng bùn phải vận chuyển ra khỏi công trường, hạn chế phát sinh nước rò rỉ và mùi trong quá trình xử lý, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào cát tự nhiên. Việc tận dụng vật liệu nạo vét ngay tại chỗ cũng giúp giảm nhu cầu vận chuyển vật liệu từ các khu vực khác đến dự án.

Đổi lại, chi phí ổn định bề mặt bằng K-DPM được Vingroup công bố cao gấp 5-10 lần so với phương pháp bơm hút cát thông thường. Đây là khoản chi phí đáng kể, cho thấy chủ đầu tư lựa chọn giải pháp xử lý nền chuyên biệt thay vì chỉ sử dụng phương pháp san lấp truyền thống.

Về kinh nghiệm ứng dụng, K-DPM từng được sử dụng tại nhiều dự án quan trọng ở các nước như Nhật Bản (sân bay quốc tế Chubu), Trung Quốc (cầu nối Hong Kong - Ma Cau), Singapore (Vịnh Marina) và Mỹ (Cảng New York). Đây là một trong những công trình có sử dụng vật liệu nạo vét được xử lý để phục vụ hoạt động xây dựng, cho thấy công nghệ này không chỉ được phát triển riêng cho dự án tại Việt Nam.