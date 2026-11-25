Báo cáo do SOI.Pro phối hợp với CafeBiz thực hiện cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng Việt tăng nhẹ, song gần 45% doanh nghiệp vẫn ở hai cấp độ thấp nhất về năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, SOI.Pro phối hợp với CafeBiz công bố Báo cáo Trải nghiệm Khách hàng Việt Nam 2027 (Vietnam CX Report 2027) với chủ đề “Khoảng cách thực thi”. Báo cáo được thực hiện với sự bảo trợ chuyên môn của XMGlobal, mạng lưới quản trị trải nghiệm hiện diện tại hơn 25 quốc gia.

Đây là năm thứ hai báo cáo được công bố, tập trung phân tích khoảng cách giữa những gì doanh nghiệp đầu tư, cam kết về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) và những gì người tiêu dùng thực sự nhận được.

7 phát hiện đáng chú ý về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam

Theo báo cáo, điểm hài lòng chung của khách hàng Việt Nam đạt 7,53/10 trong năm 2026, tăng nhẹ so với mức 7,45 điểm năm 2025. Tuy nhiên, những yếu tố được người tiêu dùng ưu tiên vẫn là ba yêu cầu cơ bản: giải quyết đúng nhu cầu (66,2%), phục vụ nhanh chóng (56,3%) và chính xác, ít sai sót (43,1%).

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại Lễ công bố Vietnam CX Report 2027

Thứ nhất, mức độ hài lòng của khách hàng tăng nhưng chưa có bước đột phá. Điểm số chỉ tăng 0,08 sau một năm, cho thấy doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa cải thiện chất lượng phục vụ.

Thứ hai, tốc độ trở thành yêu cầu nổi bật. Có 56,3% khách hàng coi trọng sự nhanh chóng, 48,3% muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện yếu tố này. Đáng chú ý, 38,6% phản ánh từng phải chờ đợi lâu hoặc nhận phản hồi chậm.

Thứ ba, hành trình khách hàng còn nhiều điểm đứt gãy. Có 19% người tiêu dùng phải cung cấp lại thông tin, 17,2% phải làm việc với nhiều người hoặc bộ phận khác nhau và 10,1% không có người theo dõi đến khi vấn đề được giải quyết hoàn tất. Năng lực thiết kế hành trình liền mạch của doanh nghiệp chỉ đạt 2,86/5 điểm, thấp nhất trong 30 cấu phần được đánh giá.

Thứ tư, năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp có tiến bộ nhưng vẫn ở mức nền tảng. Điểm trưởng thành CX trung bình tăng từ 2,84/5 năm 2025 lên 3,06/5 năm 2026. Dù vậy, 44,6% doanh nghiệp vẫn ở hai cấp độ thấp nhất và chưa có đơn vị nào trong mẫu khảo sát đạt cấp độ 5 - Dẫn dắt.

Thứ năm, cam kết của lãnh đạo và khả năng phối hợp nội bộ quan trọng hơn việc đầu tư thêm công cụ. Có 32,8% doanh nghiệp đánh giá cam kết trực tiếp của lãnh đạo là động lực quan trọng nhất để phát triển CX, cao gần 12 lần tỷ lệ lựa chọn hệ thống và công cụ (2,8%). Trong khi đó, thiếu phối hợp liên phòng ban (33,6%), lãnh đạo thiếu cam kết nhất quán (29,7%) và mục tiêu ngắn hạn xung đột (28,9%) là ba rào cản lớn nhất.

Thứ sáu, doanh nghiệp chưa thực sự hiểu đúng thứ tự ưu tiên của khách hàng. Trong khi 66,2% người tiêu dùng coi trọng khả năng giải quyết đúng nhu cầu, tỷ lệ doanh nghiệp dự đoán điều này chỉ là 54,3%. Ngược lại, 40,6% doanh nghiệp cho rằng thấu cảm và sự chuyên nghiệp là yếu tố khách hàng coi trọng, nhưng chỉ 22,4% lượt đánh giá của khách hàng chủ động lựa chọn nhóm tiêu chí này.

Thứ bảy, doanh nghiệp kết nối dữ liệu tốt có chỉ số thực thi cao hơn. Nhóm kết nối phản hồi khách hàng với dữ liệu hành vi và giao dịch đạt 78,1/100 điểm, trong khi nhóm có mức kết nối thấp chỉ đạt 66,1 điểm. Khoảng cách 12 điểm cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng để xác định vấn đề và đo lường hiệu quả cải thiện.

Đề xuất cách tiếp cận CX thực dụng

Từ những phát hiện trên, báo cáo đề xuất doanh nghiệp chuyển sang cách tiếp cận Pragmatic CX (CX thực dụng), bắt đầu từ những vấn đề cụ thể khiến khách hàng mất thời gian, công sức hoặc niềm tin, thay vì triển khai các chương trình quy mô lớn hay đầu tư công nghệ dàn trải.

Doanh nghiệp cần lựa chọn một hành trình trọng yếu, xác định rõ người chịu trách nhiệm xử lý xuyên suốt, kết nối dữ liệu cần thiết và đo lường đồng thời hành vi khách hàng với hiệu quả kinh doanh. Sau 90 ngày, các sáng kiến cần được đánh giá để quyết định dừng, điều chỉnh hoặc nhân rộng.

Bà Thương Lê, Trưởng dự án, phụ trách chuyên môn chính của SOI.Pro, cho rằng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng cần bắt đầu từ những điểm nghẽn đang khiến doanh nghiệp mất khách hàng và doanh thu.

“Pragmatic CX - CX thực dụng, là cách tiếp cận tập trung vào đúng vấn đề, xác lập rõ trách nhiệm và kiểm chứng hiệu quả bằng kết quả kinh doanh. Khi giá trị của CX được chứng minh bằng số liệu, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để quyết định nên đầu tư vào đâu, đầu tư bao nhiêu và khi nào cần mở rộng”, bà Thương Lê chia sẻ.

Về phương pháp nghiên cứu, Vietnam CX Report 2027 kết hợp hai góc nhìn Voice of Customer (VOC - tiếng nói khách hàng) và Voice of Business (VOB - góc nhìn doanh nghiệp), gồm 1.374 khảo sát người tiêu dùng với 2.883 lượt đánh giá ngành, 1.236 khảo sát doanh nghiệp, 20 cuộc phỏng vấn chuyên sâu và 10 phiên phỏng vấn nhóm.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Giám đốc CafeBiz, cho biết nghiên cứu được thực hiện từ cả góc nhìn người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ hơn kỳ vọng của khách hàng cũng như vị thế của mình trong hành trình cải thiện trải nghiệm.

“Chúng tôi thực hiện nghiên cứu theo 2 chiều: Kỳ vọng của người tiêu dùng và góc độ của doanh nghiệp, để từ đó không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng mà còn hiểu rõ hơn về vị thế của mình trong hành trình này và kiên trì cải tiến, trải nghiệm khách hàng sẽ không còn là lời hứa truyền thông mà trở thành năng lực thực thi và lợi thế cạnh tranh bền vững. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đến từ những lợi thế như vậy", bà Thư cho hay.