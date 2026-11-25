Lợi dụng nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, các đối tượng lừa đảo lập website, trang mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động, quảng cáo dịch vụ làm visa nhanh với chi phí thấp.

Những năm gần đây, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài có xu hướng gia tăng nhờ cơ hội việc làm và mức thu nhập tại một số thị trường. Cùng với đó, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục visa cũng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực bị một số đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng thường giả mạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm tiếp cận những người có nhu cầu. Thủ đoạn được thực hiện chủ yếu thông qua website, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, các đối tượng lập website hoặc tài khoản mạng xã hội có tên gọi, hình ảnh tương tự những doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang hoạt động. Trên các trang này, chúng đăng tải thông tin tuyển dụng, quảng cáo dịch vụ hỗ trợ làm visa và sử dụng hình ảnh đưa tiễn người lao động tại sân bay, hình ảnh visa đã được cấp để tạo dựng sự tin tưởng.

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp xuất khẩu lao động để lừa đảo thông qua dịch vụ hỗ trợ làm visa (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Nội dung quảng cáo thường tập trung vào các ưu điểm như thời gian làm visa nhanh chóng, thủ tục đơn giản, chi phí thấp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Những thông tin này được sử dụng để thu hút người đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài liên hệ và đăng ký dịch vụ.

Sau khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước một phần chi phí để tiến hành thủ tục. Đây là bước đầu tiên trong quá trình chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do phát sinh

Sau khi nhận được khoản tiền ban đầu, các đối tượng không thực hiện dịch vụ như cam kết mà tiếp tục đưa ra những lý do liên quan đến quá trình xử lý hồ sơ để yêu cầu người lao động thanh toán thêm.

Theo cơ quan Công an, những lý do thường được sử dụng gồm hồ sơ gặp khó khăn, cần bổ sung thủ tục hoặc phải nâng cấp visa. Mỗi lần đưa ra yêu cầu mới, các đối tượng lại thông báo một khoản chi phí phát sinh và đề nghị người có nhu cầu tiếp tục chuyển tiền.

Quá trình này có thể diễn ra nhiều lần. Người lao động sau khi đã chuyển tiền đặt cọc thường tiếp tục thanh toán các khoản phí được yêu cầu với mong muốn hoàn tất hồ sơ. Tuy nhiên, các khoản tiền này không bảo đảm rằng thủ tục visa đang được thực hiện hoặc người lao động sẽ được xuất cảnh như cam kết ban đầu.

Đến khi không thể tiếp tục yêu cầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và ngừng mọi liên lạc với nạn nhân. Khi đó, người bị hại không thể tiếp tục trao đổi về hồ sơ hoặc liên hệ với đơn vị đã nhận tiền để yêu cầu giải quyết.

Thủ đoạn trên cho thấy các đối tượng lợi dụng hình thức giao dịch trực tuyến và sự thiếu thông tin về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để thực hiện hành vi lừa đảo. Việc sử dụng hình ảnh, thông tin của những đơn vị có uy tín cũng khiến người tìm việc khó phân biệt giữa doanh nghiệp hợp pháp và các trang giả mạo nếu không kiểm tra kỹ.

Đáng chú ý, việc quảng cáo dịch vụ làm visa nhanh, chi phí thấp không đồng nghĩa với việc đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ tư cách pháp lý hoặc có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết. Do đó, người lao động cần xác minh thông tin trước khi cung cấp giấy tờ cá nhân hoặc chuyển tiền.

Cách kiểm tra doanh nghiệp trước khi đăng ký đi làm việc ở nước ngoài

Để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận những lời mời chào dịch vụ làm visa trên website và mạng xã hội, đặc biệt là các quảng cáo cam kết thời gian xử lý nhanh, thủ tục đơn giản hoặc chi phí thấp.

Khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, kiểm tra tư cách pháp lý và lựa chọn các đơn vị hoạt động hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Người dân có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên website chính thức của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn. Việc đối chiếu thông tin doanh nghiệp với nguồn dữ liệu chính thức giúp hạn chế nguy cơ liên hệ nhầm các tổ chức, cá nhân giả mạo.

Bên cạnh đó, người lao động cần tìm hiểu rõ nội dung dịch vụ, các khoản chi phí và quy trình thực hiện trước khi ký kết hoặc chuyển tiền. Những yêu cầu thanh toán bổ sung cần được kiểm tra về căn cứ và tính hợp lệ, thay vì chỉ dựa trên thông báo từ tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại chưa được xác minh.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động tư vấn, môi giới hoặc hỗ trợ làm visa, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi