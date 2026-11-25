Những đoạn phim ngắn do AI tạo ra đang thu hút người xem trên mạng xã hội, nhưng các đường link mời xem trọn bộ có thể trở thành cái bẫy để kẻ xấu phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) vừa phát đi cảnh báo về những rủi ro liên quan đến trào lưu xem phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Theo cơ quan công an, bên cạnh nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt, người dùng còn có thể trở thành mục tiêu của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nếu thiếu cảnh giác khi truy cập những đường link không rõ nguồn gốc.

Một trong những nguy cơ đáng chú ý là các đối tượng xấu lợi dụng sự tò mò của người dùng trước những đoạn phim AI đang thu hút sự quan tâm để dẫn dụ họ truy cập đường link lạ.

Đường link xem phim có thể trở thành cái bẫy chiếm đoạt tài khoản

Theo cảnh báo, các đối tượng thường đăng tải những đoạn phim AI được giới thiệu là hấp dẫn, đang gây chú ý hoặc có nội dung đặc biệt trên mạng xã hội. Sau đó, chúng chèn đường link lạ vào phần bình luận hoặc bài viết, kèm lời mời gọi như "xem trọn bộ", "xem tiếp" nhằm kích thích người dùng nhấp vào.

Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo này có thể là các đường link chứa mã độc. Khi người dùng truy cập, thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập, tạo điều kiện để kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Mọi người cần cảnh giác với các đường link lạ được chia sẻ dưới những video phim AI trên Facebook, TikTok để tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản và tiền trong ngân hàng (Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng)

Hậu quả đầu tiên có thể là tài khoản Facebook, Zalo bị hack và chiếm đoạt. Khi mất quyền kiểm soát tài khoản, người dùng không chỉ gặp khó khăn trong việc khôi phục thông tin mà còn có nguy cơ bị lợi dụng danh tính để thực hiện những hành vi lừa đảo khác.

Đáng lo ngại hơn, các đối tượng có thể đánh cắp hình ảnh và thông tin cá nhân của nạn nhân. Những dữ liệu này sau đó có thể bị cắt ghép, sử dụng để đe dọa, tống tiền hoặc giả danh người bị hại nhằm vay mượn tiền từ người thân, bạn bè.

Trong trường hợp thiết bị bị chiếm quyền điều khiển, người dùng còn đối mặt với nguy cơ bị tự động trừ tiền hoặc bị kẻ xấu lợi dụng để truy cập tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Mải xem phim cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt

Bên cạnh thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, Công an xã Hà Bắc cũng lưu ý những nguy cơ về tai nạn và an toàn sinh hoạt khi người dùng quá tập trung vào việc xem phim ngắn trên điện thoại.

Cụ thể, việc vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa xem phim hoặc đeo tai nghe có thể khiến người lái xe mất tập trung, giảm khả năng quan sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Trong sinh hoạt hằng ngày, việc mải xem phim đến mức quên tắt bếp khi đang nấu nướng cũng có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Tương tự, nếu người dùng quá chú ý vào màn hình mà quên khóa cửa nhà hoặc cửa hàng, tài sản có thể bị đặt vào tình trạng không an toàn, tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp lợi dụng.

Trước những rủi ro trên, Công an xã Hà Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc được chia sẻ trên mạng xã hội, kể cả khi chúng được giới thiệu là đường dẫn xem phim đang được nhiều người quan tâm.

Người dùng cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho những đường dẫn hay tài khoản không đáng tin cậy. Khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, mỗi người cần thận trọng trước những lời mời gọi xem nội dung miễn phí hoặc xem phim trọn bộ từ nguồn chưa được xác minh.

Đặc biệt, người dân không nên xem phim khi đang lái xe, nấu nướng hoặc thực hiện những công việc cần tập trung để bảo đảm an toàn cho bản thân và tài sản.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản bị hack, người dùng cần nhanh chóng thông báo cho người thân, thực hiện chặn tài khoản bị chiếm đoạt và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Cơ quan công an nhấn mạnh, sự cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội và thói quen kiểm tra nguồn gốc đường link là những yếu tố quan trọng giúp người dân hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Nguồn: Công an thành phố Hải Phòng