Với các dòng thẻ tín dụng phổ thông của sáu ngân hàng, mức chi tiêu năm liền trước để được miễn phí thường niên năm sau dao động từ 20 đến 120 triệu đồng.





Khi mở thẻ tín dụng, hầu hết các ngân hàng hiện nay đều miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu sử dụng. Đến năm thứ 2, chủ thẻ tín dụng có thể sẽ phải trả phí thường niên từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng nếu tổng chi tiêu của năm trước không đạt một ngưỡng nhất định.

Chẳng hạn, dưới đây là mức chi tiêu áp dụng với một dòng thẻ phổ thông của các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank.

Ngân hàng Dòng thẻ Chi tiêu để miễn phí năm sau Điều kiện ngắn BIDV Visa Easy 50 triệu đồng/năm Phí thẻ chính 200.000 đồng/năm VietinBank Visa Credit Platinum 50 triệu đồng/năm Năm đầu: chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 1 tháng kể từ ngày kích hoạt Vietcombank Vibe 50 triệu đồng/năm Thẻ JCB: 80 triệu đồng/năm MB JCB Platinum 20 triệu đồng/năm Miễn phí năm đầu; từ năm thứ hai phí 199.000 đồng/năm Techcombank Everyday 120 triệu đồng/năm Phí 599.000 đồng/năm; năm đầu hoàn phí khi chi tiêu 1,5 triệu đồng trong tháng đầu VPBank Shopee Platinum 120 triệu đồng/năm Tính giao dịch POS và online của thẻ chính, thẻ phụ

Mỗi ngân hàng có nhiều dòng thẻ với ngưỡng khác nhau, bảng nêu một dòng thẻ phổ thông để so sánh. Cách tính doanh số (thẻ chính, thẻ phụ, loại giao dịch được tính) có thể khác nhau theo từng ngân hàng.

BIDV

Thẻ BIDV Visa Easy có phí thường niên thẻ chính 200.000 đồng và thẻ phụ 100.000 đồng. Thẻ chính được miễn phí năm tiếp theo khi doanh số đạt từ 50 triệu đồng mỗi năm. Với thẻ BIDV Visa Flexi, phí thẻ chính là 300.000 đồng và cũng áp dụng ngưỡng 50 triệu đồng.

VietinBank

Từ ngày 8/9/2025, VietinBank áp dụng chính sách miễn phí thường niên theo doanh số chi tiêu đối với thẻ tín dụng quốc tế. Nhóm thẻ Visa Credit Platinum, cùng các loại thẻ khác không nằm trong danh sách riêng, cần doanh số tối thiểu 50 triệu đồng trong 12 tháng liền kề trước kỳ thu phí từ năm thứ hai. Nhóm Mastercard Credit Platinum Cashback, JCB Credit Ultimate SaviY, Visa Credit Platinum Cashback áp dụng ngưỡng 80 triệu đồng. Doanh số năm đầu được xét trong vòng 1 tháng kể từ ngày kích hoạt thẻ, mức tối thiểu 2 triệu đồng.

Vietcombank

Theo quy định của Vietcombank, thẻ Vietcombank Vibe được miễn phí thường niên năm đầu cho một thẻ phụ, và miễn phí năm tiếp theo khi chủ thẻ đạt doanh số chi tiêu từ 50 triệu đồng. Thẻ Vietcombank JCB áp dụng ngưỡng 80 triệu đồng.

MB

Thẻ MB JCB Platinum miễn phí năm đầu, từ năm thứ hai phí thường niên là 199.000 đồng và được miễn khi tổng chi tiêu năm liền trước đạt từ 20 triệu đồng. Thẻ MB Visa Priority có phí từ năm thứ hai là 399.000 đồng, miễn khi chi tiêu năm liền trước từ 50 triệu đồng.

Techcombank

Thẻ Techcombank Everyday có phí thường niên 599.000 đồng. Chủ thẻ mới được hoàn phí năm đầu khi chi tiêu tối thiểu 1,5 triệu đồng trong tháng đầu sau kích hoạt; từ năm thứ hai, phí được hoàn nếu tổng chi tiêu năm liền trước đạt 120 triệu đồng. Hội viên Priority và Private được miễn phí thường niên trọn đời với dòng thẻ này.

VPBank

Thẻ VPBank Shopee Platinum miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ chính vật lý khi có từ 3 giao dịch chi tiêu trong 30 ngày đầu, mỗi giao dịch từ 200.000 đồng. Năm tiếp theo, thẻ chính vật lý được miễn phí nếu tổng chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ (chỉ tính giao dịch POS và online) trong năm hiện tại đạt từ 120 triệu đồng.