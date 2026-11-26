Livestream Black Friday có đủ thứ để xem, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thiết bị công nghệ. Nhưng giữa một phiên live có hàng chục sản phẩm nối tiếp nhau, làm sao để không bỏ lỡ món mình đang tìm và tận dụng tốt những ưu đãi đi kèm?

Black Friday là dịp nhiều thương hiệu và sàn thương mại điện tử đồng loạt tung chương trình giảm giá, ưu đãi và voucher hấp dẫn. Để săn sale trên livestream hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian, bạn nên chuẩn bị trước một vài bước. Từ việc xác định món đồ cần mua, theo dõi lịch lên sóng đến tận dụng voucher đúng lúc, những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn mua sắm chủ động và tiết kiệm hơn trong mùa sale.

1. Xem trước danh sách sản phẩm mình quan tâm

Nếu phiên livestream có công bố danh sách sản phẩm từ trước, bạn nên dành thời gian xem qua thay vì đợi đến lúc chương trình bắt đầu mới tìm kiếm. Việc này giúp bạn hình dung được những mặt hàng sẽ xuất hiện, đồng thời dễ dàng xác định đâu là sản phẩm mình thực sự muốn mua.

Bạn có thể lưu lại tên hoặc hình ảnh những món đồ đang cần, ghi chú thêm mức giá dự kiến và các thông tin muốn tìm hiểu. Chẳng hạn, nếu đang muốn mua một chiếc máy hút bụi, hãy xác định trước loại máy (máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi dạng hộp hay robot hút bụi), lực hút và các tính năng cần thiết. Khi sản phẩm được giới thiệu trên livestream, bạn sẽ dễ đối chiếu thông tin và chọn được mẫu phù hợp mà không mất thời gian tìm lại từ đầu.

2. Chú ý thời điểm sản phẩm lên sóng

Trong một phiên livestream, các sản phẩm thường được giới thiệu lần lượt theo từng khung giờ. Một số mặt hàng có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn hoặc đi kèm ưu đãi riêng tại thời điểm đó. Vì vậy, nếu đã có món đồ muốn mua, bạn nên chú ý lịch lên sóng để tránh bỏ lỡ.

Việc nắm trước thời điểm giới thiệu sản phẩm cũng giúp bạn sắp xếp thời gian theo dõi hợp lý hơn, thay vì phải mở livestream liên tục trong nhiều giờ. Nếu không thể xem toàn bộ chương trình, hãy ưu tiên những khung giờ có sản phẩm mình đang quan tâm.

Thường có rất nhiều mặt hàng trong 1 phiên livestream

3. Kiểm tra các mã giảm giá có thể áp dụng

Một sản phẩm có giá ưu đãi chưa chắc đã là mức giá cuối cùng bạn phải thanh toán. Trong các dịp sale, người mua có thể kết hợp nhiều loại mã khác nhau như voucher của sàn, mã giảm giá từ shop hoặc ưu đãi dành cho một số phương thức thanh toán.

Trước khi đặt hàng, hãy kiểm tra điều kiện sử dụng của từng mã, bao gồm giá trị đơn hàng tối thiểu, ngành hàng áp dụng và thời hạn hiệu lực. Một số voucher có số lượng giới hạn hoặc chỉ dùng được trong khoảng thời gian nhất định, vì vậy việc lưu mã trước cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần thanh toán nhanh.

4. Đừng ngại đặt câu hỏi về sản phẩm

Livestream có lợi thế là người mua có thể tương tác trực tiếp với người bán, thay vì chỉ đọc thông tin trên trang sản phẩm. Nếu còn băn khoăn, bạn có thể đặt câu hỏi ngay trong phần bình luận để được giải đáp.

Với quần áo, mỹ phẩm hoặc đồ chăm sóc cá nhân, những thông tin như kích cỡ, thành phần, chất liệu và cách sử dụng khá quan trọng. Còn khi mua đồ điện tử, đồ gia dụng, bạn nên hỏi thêm về thông số kỹ thuật, tính năng, chế độ bảo hành hoặc khả năng tương thích với các thiết bị đang sử dụng. Càng hiểu rõ sản phẩm, bạn càng dễ chọn được món đồ phù hợp với nhu cầu thực tế.

5. Chuẩn bị sẵn tài khoản và thông tin nhận hàng

Một bước khá đơn giản nhưng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trong những phiên sale đông người là đăng nhập tài khoản và kiểm tra trước thông tin nhận hàng. Địa chỉ giao hàng, số điện thoại, phương thức thanh toán nên được cập nhật đầy đủ để tránh phải thao tác lại khi đang đặt mua sản phẩm.

Bạn cũng có thể bật thông báo từ nền tảng hoặc cửa hàng để không bỏ lỡ những cập nhật về chương trình. Khi đã xác định được sản phẩm cần mua, việc chuẩn bị sẵn các thông tin này sẽ giúp quá trình đặt hàng diễn ra thuận tiện hơn.

Phiên livestream Diệp Lê dịp Black Friday có gì?

Ở đợt sale 11.11 vừa qua, phiên livestream của Diệp Lê có các hoạt động tặng vàng, iPhone Duo và hoàn tiền tiền mặt. Đến Black Friday, phiên live trên Shopee có danh sách sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng khác nhau, từ những mặt hàng phục vụ nhu cầu cá nhân đến các sản phẩm dành cho gia đình.

Theo danh sách chương trình, có khoảng 88 sản phẩm, trong đó 58 sản phẩm đi kèm ưu đãi riêng. Các mặt hàng trải rộng từ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe đến đồ gia dụng và thiết bị công nghệ. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc, danh sách còn có một số mặt hàng xuyên biên giới.

Diệp Lê

Sự đa dạng về ngành hàng cũng mang đến thêm lựa chọn cho người mua, ở nhiều mức giá và nhu cầu khác nhau. Thay vì chỉ chú ý đến một vài sản phẩm đang được giới thiệu, người xem có thể tham khảo toàn bộ danh sách để biết phiên live có những mặt hàng nào, mức giá và ưu đãi đi kèm ra sao.

Việc xem trước sản phẩm mình quan tâm, chú ý thời điểm lên sóng, kiểm tra voucher và tìm hiểu kỹ thông tin cũng là những bước có thể áp dụng với phiên live này, cũng như nhiều chương trình livestream khác trong mùa Black Friday. Chuẩn bị trước một chút sẽ giúp việc mua sắm dễ theo dõi hơn giữa hàng loạt sản phẩm được giới thiệu liên tục.