Săn sale vốn là để tiết kiệm nhưng đôi khi, nó lại khiến chúng ta tốn tiền hơn.

Từng được xem là dịp mua sắm không thể bỏ lỡ, những ngày hội giảm giá lớn như 11/11 hay Black Friday đang dần khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi. Quá nhiều mã giảm giá, điều kiện áp dụng chồng chéo, giá sản phẩm thay đổi liên tục khiến việc mua một món đồ tưởng chừng đơn giản, giờ lại trở thành bài toán cần tính toán đủ đường.

Người trẻ đang săn sale với tư duy tỉnh táo hơn bao giờ hết

Mumu - Một cô gái sinh năm 2000 đang làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), từng là người rất nhiệt tình với các đợt sale lớn. Trước đây, cô gần như không bao giờ bỏ qua ngày hội giảm giá 11/11. Tuy nhiên, khi các chương trình khuyến mãi ngày càng phức tạp, Mumu dần mất hứng thú với việc săn sale.

Mumu cho biết lần gần nhất săn sale của cô là 1 chai tinh chất dưỡng da trong phiên livestream của một người bán nổi tiếng trên Taobao. Sản phẩm có giá niêm yết 2.300 NDT (khoảng 8,51 triệu đồng), nhưng giá cuối cùng cô phải trả chỉ còn hơn 1.400 NDT (khoảng 5,18 triệu đồng), với tổng dung tích 660 ml.

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Để đạt được mức giá này, Mumu phải kết hợp 5 loại ưu đãi khác nhau, gồm phiếu giảm giá dành cho thành viên VIP của nền tảng, mã giảm 10% từ phiên livestream, mã khuyến mãi giới hạn, mã trợ giá ngành mỹ phẩm và một mã giảm giá khác mà chính cô cũng không nhớ tên. Đáng nói, cô mất 2-3 ngày nghiên cứu cách sử dụng các loại mã giảm giá này, đọc hơn 30 bài hướng dẫn trên MXH.

Riêng việc săn mã giảm giá trong chương trình đã tiêu tốn nửa ngày. Có những mã được tính trên giá niêm yết, có mã lại tính theo số tiền thực trả, trong khi thứ tự áp dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức giảm cuối cùng.

Một vấn đề khác khiến Mumu khó chịu là giá bán thiếu ổn định. Mumu kể rằng cô và một người bạn cùng đặt mua một hộp quà giống hệt nhau trên Douyin, nhưng giá thanh toán lại chênh nhau 50 NDT (khoảng 185.000 đồng). Nguyên nhân là người bạn tình cờ nhận được một mã giảm giá ngẫu nhiên mà cô không thể tìm thấy dù liên tục tải lại trang.

Không chỉ Mumu, những người trẻ khác cũng bắt đầu nhìn nhận các chương trình giảm giá thận trọng hơn. Keke cho biết cô từng rất thích mua sắm dịp 11/11, nhưng ngày càng ít hứng thú vì không có nhiều nhu cầu thực tế, trong khi quy tắc khuyến mãi liên tục thay đổi.

Ali - Cô gái sinh năm 2002 lại cho biết cô vẫn mua kính áp tròng, quần áo và mỹ phẩm trong các đợt sale lớn năm nay nhưng sau cùng, vẫn cảm thấy chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Cô cho rằng một món đồ được quảng cáo giảm từ 80 NDT xuống 60 NDT (khoảng 296.000 đồng xuống 222.000 đồng) chưa chắc đã là ưu đãi hấp dẫn, bởi theo cô, 60 NDT (khoảng 222.000 đồng) vốn đã là mức giá hợp lý cho sản phẩm đó.

Những lựa chọn này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm mua sắm nói chung và săn sale nói riêng của một bộ phận người trẻ: Không nhất thiết phải mua thật nhiều trong ngày giảm giá, mà quan trọng hơn là món đồ có thực sự cần thiết và mức giá có hợp lý hay không.

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Theo Zeng Xin - Phó nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, các chương trình khuyến mãi vốn mang lại niềm vui vì giúp người tiêu dùng mua được hàng hóa với giá tốt. Nhưng khi việc tiết kiệm phải đi kèm quá nhiều thao tác tính toán, người mua sẽ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có cảm giác bị các nền tảng và người bán thao túng.

Bên cạnh đó, các đợt khuyến mãi xuất hiện ngày càng thường xuyên cũng khiến người trẻ không còn xem 11/11 hay Black Friday là cơ hội duy nhất để mua hàng giá rẻ. Quan niệm hạn chế tích trữ, chỉ mua khi có nhu cầu cũng khiến sức hấp dẫn của những ngày hội mua sắm giảm đi.

Nghịch lý “Black Friday Paradox”: Càng săn sale càng tốn tiền

Các chương trình giảm giá hiện nay đang góp phần tạo ra một nghịch lý: Người tiêu dùng săn sale vì muốn tiết kiệm tiền nhưng cuối cùng lại chi tiêu nhiều hơn dự định. Hiện tượng này được gọi là “Black Friday Paradox”.

Hiểu đơn giản, người mua ban đầu có thể chỉ định tìm một vài món đồ cần thiết với mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, khi liên tục nhìn thấy thông báo giảm giá, miễn phí vận chuyển, ưu đãi có thời hạn hoặc yêu cầu đạt giá trị đơn hàng tối thiểu, họ dễ nảy sinh tâm lý mua thêm để không bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm. Kết quả là số tiền được giảm có thể không bù đắp được khoản chi phát sinh từ những món đồ vốn không nằm trong kế hoạch.

Một nghiên cứu mới do Lightspeed thực hiện tại Mỹ và công bố vào đầu tháng 11, cho thấy: 71% người Mỹ thừa nhận đã chi nhiều tiền hơn dự định để nhận được ưu đãi. Tỷ lệ này lên tới 84% ở nhóm tuổi 25-34, trong khi con số tương ứng ở nhóm từ 65 tuổi trở lên là 64%.

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Đáng chú ý, có tới 38% người được khảo sát từng mua thêm sản phẩm chỉ để đủ điều kiện được miễn phí vận chuyển. 22% mua thêm những món đồ không liên quan nhằm đạt mức chi tiêu tối thiểu để nhận ưu đãi, trong khi 22% khác thừa nhận thay thế sản phẩm dù món đồ cũ vẫn còn sử dụng tốt chỉ vì sản phẩm mới đang được giảm giá.

Thời điểm mua hàng cũng có ảnh hưởng đáng kể. Khảo sát cho thấy 35% người Mỹ từng mua hàng vào đêm muộn trong các đợt khuyến mãi lớn dù ban ngày họ không có ý định mua món đồ đó. Ở nhóm 25-34 tuổi, tỷ lệ này lên tới 56%, so với 19% ở nhóm từ 65 tuổi trở lên.

Những yếu tố như miễn phí vận chuyển, giao hàng nhanh, đồng hồ đếm ngược, thông báo số lượng hàng sắp hết cũng góp phần thúc đẩy quyết định mua hàng. Khi người tiêu dùng nhìn thấy thông báo ưu đãi chỉ còn hiệu lực trong vài phút hoặc sản phẩm sắp hết hàng, họ dễ ưu tiên tốc độ ra quyết định hơn việc cân nhắc món đồ có thực sự cần thiết hay không.

Dù vậy, sức hút của các đợt giảm giá lớn vẫn chưa biến mất. Tỷ lệ người Mỹ có ý định mua sắm trong dịp Black Friday và Cyber Monday năm 2026 tăng lên 59%, so với 48% vào năm 2025. Trung bình, mỗi người dự kiến chi 430 USD (khoảng 11,18 triệu đồng). Tuy nhiên, 54% cho biết điều kiện kinh tế khiến họ cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm, 51% chủ động tìm kiếm ưu đãi và 42% đã cắt giảm những khoản chi không thiết yếu.

Những con số này cho thấy người tiêu dùng không hẳn quay lưng với việc săn sale, mà đang đứng trước một bài toán khó hơn: Làm thế nào để thực sự tiết kiệm thay vì chi thêm tiền chỉ vì muốn tận dụng ưu đãi?

Với người mua sắm, điều quan trọng có lẽ không phải là tìm được nhiều mã giảm giá nhất hay mua được món đồ có mức chiết khấu cao nhất. Một món hàng chỉ thực sự rẻ khi nó nằm trong nhu cầu và ngân sách đã dự tính từ trước. Nếu phải mua thêm những thứ không cần thiết, dành hàng giờ so sánh giá hoặc liên tục chạy theo các chương trình khuyến mãi, khoản tiết kiệm trên hóa đơn đôi khi chỉ là cảm giác.

(Nguồn: Lightspeed, qnzs.youth.cn)