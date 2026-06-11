Tài tử "X-Men" mắc 1 căn bệnh là nỗi sợ hãi lớn nhất với phụ nữ

Trong khi nhiều đàn ông có tâm lí chẳng bao giờ mình có thể mắc bệnh này.

Theo CNN, nam diễn viên Simon Fisher-Becker, gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có loạt phim X-Men, từng chia sẻ việc bản thân được chẩn đoán mắc ung thư vú - căn bệnh là nỗi sợ hãi lớn nhất với phụ nữ. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của công chúng bởi đây là dạng ung thư thường ít được nhắc đến ở nam giới.

Câu chuyện của ông một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng ung thư vú không phải là căn bệnh chỉ xuất hiện ở phụ nữ. Nam giới tuy có tỉ lệ mắc thấp hơn nhiều nhưng vẫn có nguy cơ đối mặt với căn bệnh này, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên hoặc có các yếu tố nguy cơ di truyền.

Vì sao ung thư vú được xem là nỗi sợ hãi lớn nhất của phụ nữ?

BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mĩ, đang làm việc tại Hà Nội) cảnh báo:

"Ung thư vú là một trong hai loại ung thư phổ biến nhất và đáng sợ nhất ở phụ nữ, bên cạnh ung thư cổ tử cung".

Theo bác sĩ, điều đáng lo ngại hiện nay là số lượng trường hợp phát hiện bệnh thông qua tầm soát ngày càng gia tăng. Điều đó cho thấy nhiều người mắc bệnh nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Khác với nhiều bệnh lí thông thường có thể biểu hiện bằng đau đớn, sốt hoặc các triệu chứng dễ nhận biết, ung thư vú thường âm thầm phát triển. Không ít phụ nữ chỉ tình cờ phát hiện khối u khi đi khám sức khỏe định kì hoặc tầm soát ung thư.

Nỗi sợ của ung thư vú không chỉ nằm ở nguy cơ đe dọa tính mạng. Với nhiều phụ nữ, tuyến vú còn gắn liền với hình thể, sự nữ tính, khả năng làm mẹ và chất lượng cuộc sống. Việc phải phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến vú có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lí người bệnh.

Đáng chú ý, BS Nguyễn Văn Thái cho biết nam giới hiện nay là nhóm đối tượng dễ bỏ sót bệnh ung thư vú hơn cả. Nguyên nhân bởi, từ trước đến nay người ta chỉ nghĩ đến phụ nữ gắn liền bệnh ung thư vú.

Chính suy nghĩ đàn ông không thể bị ung thư vú khiến nhiều người chủ quan, không đi khám khi xuất hiện những bất thường ở vùng ngực.

Ung thư vú ít gặp hơn ở nam giới nhưng không vì thế chủ quan bỏ qua

Theo các chuyên gia của Mayo Clinic, mọi người sinh ra đều có một lượng mô vú nhất định. Vì vậy, ung thư vú về mặt lí thuyết có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, đây là bệnh khá hiếm ở nam giới và thường gặp nhiều hơn ở người lớn tuổi. Nhưng dẫu sao phái mạnh cũng phải nhớ: Không vì hiếm gặp mà chủ quan bỏ qua.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở nam giới cần chú ý

Ung thư vú ở nam giới thường không gây đau trong giai đoạn đầu. Các dấu hiệu phổ biến gồm: Xuất hiện khối u hoặc vùng mô dày lên ở ngực; da vùng ngực nhăn nhúm, lõm xuống hoặc bong tróc; núm vú thay đổi hình dạng, tụt vào trong; chảy dịch hoặc chảy máu đầu núm vú.

Một số trường hợp còn có thể sờ thấy hạch ở nách hoặc nhận thấy vùng ngực đau, căng tức bất thường.

Vì sao nam giới lại mắc ung thư vú?

Đến nay, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng bệnh bắt đầu khi tế bào trong mô vú xuất hiện những biến đổi ADN bất thường, khiến chúng tăng sinh mất kiểm soát và hình thành khối u.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú ở nam giới

Theo Mayo Clinic, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú ở nam giới gồm:

Tuổi cao, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên.

Có người thân trong gia đình từng mắc ung thư vú.

Mang đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2.

Hội chứng Klinefelter gây mất cân bằng nội tiết.

Bệnh gan mạn tính làm thay đổi nồng độ hormone.

Béo phì khiến lượng estrogen trong cơ thể tăng cao.

Tiền sử viêm tinh hoàn hoặc phẫu thuật cắt tinh hoàn.

Sử dụng các thuốc có chứa estrogen hoặc điều trị nội tiết kéo dài.

Nam giới có cần tầm soát ung thư vú?

Hiện chưa có khuyến cáo tầm soát đại trà cho tất cả nam giới. Tuy nhiên, những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc mang đột biến gen BRCA nên được tư vấn chuyên khoa để đánh giá nguy cơ. Việc thường xuyên quan sát và tự nhận biết những thay đổi bất thường ở vùng ngực cũng rất quan trọng.

Đừng để định kiến giới tính khiến bệnh bị phát hiện quá muộn

Câu chuyện của tài tử X-Men là lời nhắc nhở rằng ung thư vú không phân biệt giới tính. Dù tỉ lệ mắc ở nam giới thấp hơn rất nhiều so với phụ nữ, căn bệnh này vẫn có thể xảy ra và thậm chí dễ bị bỏ sót hơn do tâm lí chủ quan.

Các chuyên gia khuyến cáo, bất kì ai khi phát hiện khối u, vùng mô dày bất thường, chảy dịch núm vú hoặc những thay đổi kéo dài ở vùng ngực đều nên đi khám sớm. Với ung thư vú, phát hiện càng sớm, cơ hội điều trị thành công càng cao.

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