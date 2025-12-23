Ung thư vú không còn là "án tử" nếu điều trị đúng cách

Hình minh họa.

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của y học hiện đại, đặc biệt là mô hình điều trị đa chuyên ngành, căn bệnh này không còn đồng nghĩa với "án tử" nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, điều trị ung thư vú hiện nay dựa trên hai nguyên tắc cốt lõi: phát hiện sớm và cá thể hóa phác đồ điều trị.

"Ung thư vú không còn áp dụng một phác đồ chung. Người bệnh được làm các xét nghiệm sinh học phân tử như ER, PR, HER2, PDL1… để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất, vừa nâng cao hiệu quả vừa giảm tác dụng phụ", PGS Phương cho biết.

Nhờ nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư vú, ngày càng nhiều bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, qua đó tăng cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn và giảm gánh nặng điều trị.

Trong phẫu thuật ung thư vú, quan điểm điều trị hiện nay không chỉ tập trung loại bỏ khối u mà còn hướng tới bảo tồn tuyến vú và yếu tố thẩm mỹ. ThS.BSCKII Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực và mạch máu cho biết, nhiều bệnh nhân có thể được phẫu thuật bảo tồn kết hợp tạo hình hoặc tái tạo vú tức thì, giúp duy trì hình thể và sự tự tin sau điều trị.

Điểm nổi bật trong điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Bạch Mai là mô hình phối hợp đa chuyên khoa, từ chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, xét nghiệm di truyền đến phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị trúng đích. Một số kỹ thuật mới như liệu pháp tiêm dưới da cho bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính giúp rút ngắn thời gian điều trị và tăng sự thoải mái cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư vú định kỳ tại các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa. Phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp chính là chìa khóa giúp ung thư vú không còn là bản án sinh tử.