Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ do rối loạn mỡ máu

Các bác sĩ Khoa Tim mạch - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân nam 34 tuổi nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân hẹp tới 90% động mạch liên thất trước và nhánh chéo, được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật đặt stent chỗ chia đôi, giúp tái thông dòng chảy mạch vành và bảo toàn chức năng tim.

Điều đáng chú ý, bệnh nhân chỉ có một yếu tố nguy cơ duy nhất là rối loạn mỡ máu nhưng không được theo dõi và điều trị trước đó. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mỡ máu cao đang ngày càng trẻ hóa, âm thầm gây ra những biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Theo các bác sĩ tim mạch, mỡ máu cao là tình trạng tăng cholesterol xấu và/hoặc triglyceride trong máu. Các rối loạn này tiến triển âm thầm, hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch, làm hẹp hoặc tắc mạch và có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim, đột quỵ ngay cả ở người trẻ tuổi.

Lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều chất béo, thức ăn nhanh, ít vận động, thừa cân - béo phì, căng thẳng kéo dài, sử dụng rượu bia, thuốc lá cùng yếu tố di truyền đang khiến tỷ lệ rối loạn mỡ máu ở người trẻ gia tăng nhanh chóng. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện khi đã xảy ra biến cố tim mạch nặng nề.

Các bác sĩ khuyến cáo, rối loạn mỡ máu hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ. Việc duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động, tránh rượu bia, thuốc lá và tuân thủ điều trị theo chỉ định y tế là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa nhồi máu cơ tim và các biến chứng nguy hiểm khác.

Chủ động tầm soát mỡ máu từ sớm chính là cách bảo vệ trái tim, đặc biệt với người trẻ có yếu tố nguy cơ.