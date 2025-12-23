Phát hiện khối u dạ dày 1,4 cm khi đi khám sức khỏe định kỳ

Người đàn ông 51 tuổi, Hà Nội đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Các thăm khám ban đầu không ghi nhận bất thường, song bác sĩ vẫn chỉ định thực hiện một số kỹ thuật cận lâm sàng nhằm đánh giá toàn diện.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy một tổn thương lồi dưới niêm mạc, kích thước khoảng 1,4 cm. Khối này không xẹp khi bơm hơi, bề mặt nhẵn, màu sắc tương đồng niêm mạc xung quanh, sờ bằng kìm có tính di động và mật độ chắc - những dấu hiệu gợi ý u dưới niêm mạc.

Để làm rõ bản chất tổn thương, bệnh nhân được chỉ định siêu âm nội soi. Hình ảnh cho thấy khối u giảm âm, xuất phát từ lớp dưới niêm mạc và chưa xâm lấn lớp cơ trơn. Trên cơ sở đó, các bác sĩ cắt u qua nội soi trong cùng đợt can thiệp, kẹp clip cầm máu an toàn và lấy bệnh phẩm gửi làm mô bệnh học. Kết quả xác định đây là khối u dạ dày (một loại khối u hiếm gặp) và đã được cắt trọn.

Bất thường tại dạ dày được phát hiện trên hình ảnh nội soi.

Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Medlatec, khối u dạ dày là khối u mô đệm đường tiêu hóa hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,1–3% các khối u có tiềm năng ác tính ở đường tiêu hóa và thường khó chẩn đoán do ít biểu hiện lâm sàng.

Bệnh ít có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Một số trường hợp liên quan đến đột biến tự phát của tế bào; số khác có yếu tố di truyền hiếm gặp như gen KIT bất thường, bệnh u xơ thần kinh loại 1 hoặc hội chứng Carney–Stratakis. Khối u thường gặp hơn ở người trên 50 tuổi.

Ở giai đoạn sớm, u dạ dày diễn tiến âm thầm. Khi khối u lớn, đặc biệt trên 4 cm, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng cấp tính như xuất huyết tiêu hóa , tắc ruột, xoắn hoặc thủng ruột kèm viêm phúc mạc.

Theo bác sĩ Thành, nội soi tiêu hóa kết hợp siêu âm nội soi là hai phương tiện quan trọng nhất trong chẩn đoán khối u dạ dày. Các kỹ thuật này giúp phát hiện sớm khối u dưới niêm mạc và đánh giá chính xác nguồn gốc, mức độ xâm lấn để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, nên khám sức khỏe định kỳ và nội soi tiêu hóa khi có chỉ định. Việc phát hiện sớm khối u dạ dày giúp can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.