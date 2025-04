Tài khoản cá nhân bất ngờ tăng thêm 5 triệu, người phụ nữ nghi nhầm lẫn liền đến công an trình báo

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết mới đây Công an thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) đã phối hợp hỗ trợ chị Trần Thị Thuý (SN 1997, trú tại TDP Hải Vân, TT Kỳ Đồng) trao trả lại 5.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Cụ thể, sáng 22/4, chị Thuý đến Công an thị trấn trình báo về việc nhận được tin nhắn báo biến động số dư, tài khoản cá nhân bất ngờ tăng thêm 5 triệu đồng. Nhận thấy có thể nhầm lẫn, chị đã đề nghị cơ quan chức năng xác minh. Qua kiểm tra giao dịch, Công an xác định số tiền do chị Bùi Thị Hiền (SN 1974, thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) chuyển nhầm. Được hướng dẫn thủ tục, hai chị Thuý và Hiền đã ký biên bản bàn giao tài sản lúc 11 giờ cùng ngày.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Hiền cảm ơn chị Thúy và Công an Thị Trấn Kỳ Đồng

Theo Công an Hà Tĩnh, việc làm của chị Thuý không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình tại địa phương. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa này là tấm gương sáng, khơi dậy niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tương tự một vụ chuyển nhầm khác của công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng được công an hỗ trợ gần đây. Chị Phan Thị Hiền, trú tại thôn Hương Phố, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền là 1.850.000 đồng. Ngay sau khi phát hiện số tiền không rõ nguồn gốc, chị Hiền đã chủ động liên hệ với Công an xã Đức Hương, với mong muốn trả lại đúng cho người gửi nhầm.

Sau một thời gian xác minh thông tin Công an xã Đức Hương đã xác định được thông tin người chuyển nhầm là anh Nguyễn Đức Thuật, trú tại xã Đức Liên. Vào sáng ngày 22/4/2025 Công an xã Đức Hương đã tiến hành gặp gỡ và trao lại số tiền bị mất cho anh Thuật trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc.