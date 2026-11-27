Số dư tối thiểu là khoản tiền chủ tài khoản phải để lại trong tài khoản thanh toán và không dùng để chuyển khoản hay rút ra.

Hiện quy định về số dư tối thiểu khác nhau giữa các ngân hàng. Một số nơi vẫn yêu cầu 50.000 đồng, nhưng cũng nhiều ngân hàng đã bỏ hẳn quy định này.

Vietcombank

Vietcombank thông báo không áp dụng duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản tiền gửi thanh toán đối với tất cả khách hàng kể từ ngày 06/12/2019. Khách hàng có thể sử dụng toàn bộ số dư trên tài khoản để giao dịch.

VietinBank

Theo quy định về số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán của VietinBank, số dư tối thiểu đối với khách hàng cá nhân là 0 đồng với tài khoản VND và 20 USD với tài khoản USD. Trường hợp khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên tài khoản thanh toán thì phải tuân thủ điều kiện về số dư tối thiểu quy định theo từng sản phẩm, dịch vụ (nếu có).

BIDV

Ngày 13/05/2026, BIDV thông báo chính thức áp dụng chính sách không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu đối với tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân. Theo đó, khách hàng có thể dùng toàn bộ số dư hiện có để chuyển khoản, thanh toán, thay vì phải để lại 50.000 đồng như trước.

BIDV thông báo bỏ yêu cầu số dư tối thiểu với tài khoản thanh toán cá nhân.

Agribank

Trong khi đó, Agribank vẫn yêu cầu số dư tối thiểu 50.000 đồng đối với tài khoản thanh toán VND của khách hàng cá nhân và 10 đơn vị tiền tệ với tài khoản ngoại tệ, theo Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân ban hành kèm Quyết định 1032/QĐ-NHNo-KHCN ngày 31/03/2025. Số dư tối thiểu được hiểu là số tiền cần duy trì trong tài khoản tại mọi thời điểm, bắt đầu từ khi tài khoản chính thức hoạt động.

Với tài khoản mở bằng phương thức điện tử, tài khoản nhận lương, trợ cấp hoặc nhận trả lãi tiền gửi, số dư tại thời điểm mở có thể bằng 0, nhưng ngay sau giao dịch đầu tiên, khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu như trên. Agribank không tính và không trả lãi đối với tài khoản có số dư bình quân tháng nhỏ hơn số dư tối thiểu.

Quy định số dư tối thiểu của Agribank

Techcombank

Techcombank không yêu cầu số dư tối thiểu để duy trì tài khoản thanh toán; trong các thông báo về tài khoản, ngân hàng ghi số dư tối thiểu theo quy định là 0 đồng. Số dư khả dụng của khách hàng vì vậy bằng số dư hiện có trên tài khoản, trừ các khoản bị phong tỏa (nếu có).

Sacombank

Sacombank yêu cầu tài khoản thanh toán cá nhân bằng VND duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng. Với tài khoản thanh toán cá nhân bằng ngoại tệ, tài khoản mở tại quầy không yêu cầu số dư tối thiểu, còn tài khoản mở trên kênh điện tử phải duy trì 10 đơn vị ngoại tệ.