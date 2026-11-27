Black Friday là 1 trong những đợt sale lớn nhất năm, nhưng có những thương hiệu lại chọn cách nằm ngoài cuộc đua giảm giá thu hút khách hàng.

Trong khi hàng loạt thương hiệu đồng loạt tung chương trình giảm giá sâu để thu hút người mua dịp Black Friday, một số doanh nghiệp lại lựa chọn làm điều ngược lại: Không tham gia cuộc đua khuyến mãi, thậm chí đóng cửa hàng trong ngày mua sắm lớn nhất năm. Đằng sau quyết định tưởng chừng đi ngược xu hướng này không chỉ là câu chuyện bảo vệ lợi nhuận, mà còn là cách các thương hiệu giữ định vị, xây dựng niềm tin và theo đuổi những giá trị riêng.

Thay vì tìm cách thu hút khách hàng bằng những tấm biển giảm giá 30%, 50% hay thậm chí 70%, họ muốn tạo ra mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng, đồng thời hạn chế những hệ quả từ việc khuyến mãi liên tục.

Chấp nhận mất hàng chục tỷ đồng doanh thu chứ không giảm giá

Một trong những thương hiệu nằm ngoài đường đua giảm giá đợt Black Friday sắp tới, là Pinko - Thương hiệu thời trang đến từ Italy. Năm nay là năm đầu tiên hãng quyết định không tham gia Black Friday. Chủ tịch Pietro Negra cho rằng việc liên tục giảm giá có thể đẩy doanh nghiệp vào một vòng luẩn quẩn khó thoát ra.

Theo ông, Black Friday không phải sự kiện duy nhất khiến các thương hiệu phải hạ giá sản phẩm. Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã quen với những chương trình như ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, đợt giảm giá riêng cho nhóm bạn bè và gia đình hay các chương trình bán hàng kín. Khi những hoạt động này diễn ra liên tục, người tiêu dùng dần hình thành tâm lý chờ đợi đợt giảm giá tiếp theo thay vì mua sản phẩm ở mức giá niêm yết.

Pietro Negra

Pietro Negra cho rằng Pinko không muốn xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên việc liên tục đưa ra ưu đãi. Quan trọng hơn, đây cũng không phải cách thức có thể đảm bảo tương lai bền vững cho toàn ngành thời trang.

Quyết định này đồng nghĩa với việc Pinko có thể mất khoảng 2 triệu Euro (khoảng 56,5 tỷ đồng) doanh thu. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế lại nhỏ hơn đáng kể. Với Pietro Negra, điều doanh nghiệp cần bảo vệ không chỉ là số tiền thu về trong một mùa mua sắm, mà còn là biên lợi nhuận và giá trị lâu dài của thương hiệu.

Đây cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt. Những tập đoàn bán lẻ lớn như Amazon có đủ nguồn lực để giảm giá sâu, thu hút lượng lớn khách hàng và tận dụng quy mô kinh doanh để bù đắp lợi nhuận. Ngược lại, các thương hiệu nhỏ khó có thể chạy đua về giá mà không chịu ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Chưa kể, khi khách hàng đã quen với mức giá ưu đãi, việc thuyết phục họ quay lại mua sản phẩm với giá gốc cũng trở nên khó khăn hơn.

Một lý do khác khiến các thương hiệu dần dè dặt với Black Friday là tâm lý mệt mỏi trước những chương trình giảm giá liên tục. Shikha Jain - Đối tác tại công ty tư vấn Simon-Kucher ở Boston (Mỹ), nhận định sau nhiều năm giá cả tăng cao, người tiêu dùng ngày càng hoài nghi về chiến lược định giá của các nhà bán lẻ. Họ không còn dễ dàng tin rằng mức giảm giá được quảng cáo thực sự mang lại khoản tiết kiệm đáng kể.

Ảnh minh họa

Theo bà, niềm tin giữa người mua và người bán đã bị bào mòn nghiêm trọng. Trong bối cảnh người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu, những lời quảng cáo giảm giá chưa chắc còn đủ sức thuyết phục. Vì vậy, dù từ chối Black Friday là lựa chọn có rủi ro khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số thương hiệu vẫn xem đây là cơ hội để tạo sự khác biệt và xây dựng niềm tin với nhóm khách hàng ít nhạy cảm hơn về giá.

Thương hiệu “sáng tạo”, tặng khách hàng một trải nghiệm mới thay vì săn sale

Không phải doanh nghiệp nào đứng ngoài Black Friday cũng lựa chọn cách làm giống Pinko. Một số thương hiệu biến ngày mua sắm này thành dịp truyền tải thông điệp về lối sống và những giá trị mà họ theo đuổi.

REI - Nhà bán lẻ đồ dùng và trang phục dã ngoại của Mỹ, có cách phản ứng đặc biệt hơn. Vào Black Friday, hãng đóng cửa toàn bộ cửa hàng và cho nhân viên nghỉ một ngày để ra ngoài tận hưởng thiên nhiên. Thông điệp mà REI muốn truyền tải khá rõ ràng: Thay vì dành cả ngày chen chân trong các trung tâm mua sắm, mọi người có thể sử dụng thời gian đó để trải nghiệm những hoạt động ngoài trời.

REI trưng biển thông báo đóng cửa vào ngày Black Friday

The Ordinary - Thương hiệu chăm sóc da thuộc tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder, cũng lựa chọn đóng cửa hàng trong ngày Black Friday. Tuy nhiên, thay vì tổ chức một sự kiện bán hàng khác, thương hiệu triển khai các hoạt động hiến máu tại New York (Mỹ) và Toronto (Canada)

Amy Bi - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu toàn cầu của The Ordinary, cho rằng tâm lý mua sắm bốc đồng trong Black Friday thường khiến khách hàng mua những sản phẩm họ không thực sự cần, thậm chí không phù hợp với làn da. Việc tạm dừng bán hàng trong một ngày là cách thương hiệu khuyến khích người tiêu dùng chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định mua sắm.

Có thể thấy, đứng ngoài cuộc đua giảm giá không đồng nghĩa với việc các thương hiệu quay lưng với khách hàng hay từ bỏ mục tiêu kinh doanh. Với Pinko, đó là cách bảo vệ biên lợi nhuận và tránh hình thành thói quen chờ khuyến mãi. Với REI hay The Ordinary, đây là cơ hội thể hiện những giá trị mà doanh nghiệp muốn gắn bó lâu dài. Còn UpCircle lựa chọn tận dụng chính sự chú ý của Black Friday để truyền tải thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm.

Trong bối cảnh người mua ngày càng hoài nghi trước những chương trình ưu đãi xuất hiện quanh năm, giảm giá chưa chắc còn là lợi thế duy nhất để một thương hiệu cạnh tranh. Đôi khi, việc không tham gia cuộc đua về giá, giữ nguyên định hướng kinh doanh và cho khách hàng một lý do khác để lựa chọn sản phẩm lại là cách tạo ra giá trị bền vững hơn.

(Nguồn: Global Banking & Finance Review)