Không phải ai có sổ tiết kiệm cũng nắm rõ quyền lợi của mình nếu tổ chức nhận tiền gửi gặp sự cố.

Người có nhiều sổ tiết kiệm sẽ được bảo vệ ra sao?

Gửi tiết kiệm là hình thức tích lũy quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam. Với không ít người, khoản tiền này là thành quả dành dụm suốt nhiều năm, được chuẩn bị cho những kế hoạch quan trọng như mua nhà, nuôi con ăn học hoặc chăm sóc sức khỏe khi về già.

Tuy nhiên, nếu tổ chức nhận tiền gửi bất ngờ mất khả năng chi trả, khoản tích góp ấy sẽ được bảo vệ đến đâu?

Theo quy định hiện hành, Việt Nam có cơ chế bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm.

Đáng chú ý, từ ngày 13/7/2026, hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi đã được nâng lên 350 triệu đồng, tăng đáng kể so với mức 125 triệu đồng trước đây.

Từ ngày 13/7/2026, hạn mức bảo hiểm tiền gửi tăng lên 350 triệu đồng/người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi. (Ảnh minh họa)

Hạn mức này áp dụng đối với toàn bộ các khoản tiền gửi thuộc diện được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi.

Điều đó có nghĩa, nếu một người sở hữu nhiều sổ tiết kiệm tại cùng một tổ chức, hạn mức bảo hiểm không được tính riêng cho từng sổ.

Chẳng hạn, một người có hai sổ tiết kiệm, mỗi sổ 200 triệu đồng tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm. Khi phát sinh nghĩa vụ chi trả, tổng số tiền được bảo hiểm theo hạn mức thông thường tối đa là 350 triệu đồng, không phải 350 triệu đồng cho mỗi sổ.

Với những người gửi hàng tỷ đồng, phần vượt hạn mức không mặc nhiên được chi trả qua cơ chế bảo hiểm tiền gửi thông thường. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa phần còn lại chắc chắn bị mất, bởi quyền lợi tiếp theo còn phụ thuộc vào quá trình xử lý tổ chức tín dụng theo pháp luật.

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 cũng quy định cơ chế cho phép chi trả vượt hạn mức thông thường trong một số trường hợp đặc biệt, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Muốn nhận tiền bảo hiểm, người dân cần chuẩn bị những gì?

Theo Nghị định 280/2026/NĐ-CP, khi phát sinh nghĩa vụ chi trả bảo hiểm tiền gửi, người nhận phải xuất trình giấy tờ định danh và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền gửi.

Giấy tờ định danh có thể là căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc thông tin định danh điện tử được khai thác theo quy định.

Tài liệu chứng minh quyền sở hữu có thể bao gồm sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc những tài liệu, dữ liệu hợp pháp khác.

Đối với trường hợp người nhận là người được ủy quyền, người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật, cần bổ sung giấy tờ chứng minh tư cách nhận tiền theo quy định.

Người gửi tiết kiệm cần lưu giữ sổ, chứng từ và giấy tờ định danh để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp khi phát sinh thủ tục nhận bảo hiểm. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Nghị định cũng đề cập việc chi trả bằng phương tiện điện tử. Theo đó, trong trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện phương thức này, người nhận có thể cung cấp dữ liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp thông qua phương tiện điện tử và nhận tiền theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, người gửi tiết kiệm cần lưu ý rằng việc ngân hàng gặp khó khăn không đồng nghĩa bảo hiểm sẽ lập tức được chi trả. Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm chỉ phát sinh khi đáp ứng những điều kiện cụ thể theo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Bên cạnh đó, không phải mọi sản phẩm tài chính được giới thiệu tại ngân hàng đều thuộc diện bảo hiểm tiền gửi. Người dân cần phân biệt tiền gửi tiết kiệm với các sản phẩm đầu tư như trái phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc bảo hiểm nhân thọ.

Với những khoản tích góp lớn, việc lưu giữ sổ tiết kiệm, kiểm tra thông tin cá nhân và nắm rõ quyền lợi bảo hiểm là điều cần thiết. Đặc biệt, người dân không nên cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai tự xưng hỗ trợ nhận tiền bảo hiểm.

Những quy định này giúp người gửi tiết kiệm hiểu rõ hơn khoản tích lũy của mình được bảo vệ như thế nào, đồng thời chủ động chuẩn bị giấy tờ cần thiết nếu phát sinh tình huống phải nhận bảo hiểm.

Nguồn: Báo Chính phủ