Suýt mất mạng sau hút mỡ bụng tại spa tư nhân ở Hà Nội

Khi nhập viện vào khoảng 23 giờ, bệnh nhân xuất hiện bầm tím và tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều và không kiểm soát tại hai bên vùng phẫu thuật. Người bệnh có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và mất máu cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành xử trí khẩn cấp và nhanh chóng hội chẩn với khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ và Hàm mặt để can thiệp chuyên sâu.

Theo hồ sơ bệnh án, trước đó bệnh nhân đã thực hiện hút mỡ bụng kết hợp ghép mỡ mặt và ghép mỡ mông tại cơ sở thẩm mĩ tư nhân, với thời gian can thiệp kéo dài từ 7 đến 8 giờ liên tục. Sau thủ thuật, bệnh nhân rơi vào trạng thái choáng và máu chảy liên tục tại vùng hút mỡ, buộc phải chuyển gấp đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm.

Bệnh nhân xuất hiện bầm tím và tụ máu lan tỏa toàn bộ vùng bụng, chảy máu nhiều.

Bác sĩ nội trú, ThS.Lê Thị Nga, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ và Hàm mặt, Bệnh viện E, cho biết hút mỡ là một phẫu thuật xâm lấn, không phải thủ thuật đơn giản như nhiều quảng cáo. Nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, không có hệ thống gây mê - hồi sức và bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao.

Các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo rằng phẫu thuật hút mỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được thực hiện đúng chỉ định và trong môi trường y tế đảm bảo. Tai biến liên quan đến gây tê, gây mê là một trong những rủi ro lớn, nhất là khi hút mỡ nhiều vùng dưới gây mê toàn thân. Tại các cơ sở không được cấp phép, thiếu trang thiết bị và nhân lực chuyên môn, nguy cơ ngộ độc thuốc và các tai biến gây mê có thể xảy ra nếu không được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, phẫu thuật hút mỡ bụng đòi hỏi điều kiện vô khuẩn tuyệt đối; nếu không đảm bảo, nguy cơ nhiễm trùng lan tỏa và hoại tử mô là rất cao. Tụ máu và tụ dịch cũng là những biến chứng phổ biến, khi lượng máu và dịch ứ đọng trong khoang mỡ gây viêm và lâu ngày dẫn đến nhiễm trùng nặng. Thậm chí, bệnh nhân có thể gặp phải các biến chứng nghiêm trọng như tắc mạch phổi, tắc mạch não hoặc suy hô hấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và yêu cầu phải được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa có hệ thống gây mê - hồi sức đầy đủ cùng đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều spa và phòng khám tư nhân không phép đẩy mạnh quảng cáo hút mỡ với những lời hứa “nhanh - nhẹ - không đau - không rủi ro” và chi phí rẻ. Nhiều người dễ dàng tin tưởng và lựa chọn các cơ sở không đảm bảo an toàn, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mĩ và Hàm mặt, Bệnh viện E, khuyến cáo hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, với bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện, hệ thống gây mê - hồi sức đầy đủ và quy trình kiểm soát, xử trí tai biến chặt chẽ. Tuyệt đối không thực hiện hút mỡ tại spa hoặc các cơ sở tư nhân không đủ điều kiện, dù chi phí thấp hay quảng cáo hấp dẫn.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu. Việc lựa chọn đúng cơ sở y tế đủ điều kiện không chỉ giúp đạt hiệu quả thẩm mĩ mà quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính người làm đẹp.