Biến chứng viêm loét dạ dày đe dọa tính mạng

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một ca bệnh nặng do biến chứng viêm loét dạ dày không được phát hiện sớm. Trước nhập viện khoảng một tuần, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, mệt mỏi, chán ăn. Ba ngày trước khi vào viện, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn với tình trạng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng tăng dần.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng, huyết áp tụt sâu 80/40-50 mmHg, bụng cứng như gỗ, phản ứng thành bụng dương tính - dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng. Kết quả siêu âm ghi nhận có dịch tự do trong ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh thủng dạ dày.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ekip đã tiến hành phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, cầm máu và kiểm soát nhiễm khuẩn. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và suy kiệt nặng. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng ban đầu rất dè dặt.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và quá trình hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Huyết động ổn định, cai được thở máy, các chỉ số xét nghiệm tiến triển tốt. Đến nay, bệnh nhân phục hồi sức khỏe và được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo viêm loét dạ dày - tá tràng nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng đặc biệt nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, thủng dạ dày - tá tràng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Người dân khi có các dấu hiệu như đau vùng thượng vị kéo dài, buồn nôn, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, mệt mỏi, sụt cân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, nội soi và điều trị sớm, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà.