Tự điều trị đau đầu và sụp mí mắt, bệnh nhân nguy kịch

Ngày 13/1, BS-CKII Huỳnh Văn Vũ, Phó trưởng Khoa Sọ não Cột sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhân là chị N.T.A.T. (27 tuổi, ngụ tại TPHCM).

Theo bệnh sử, khoảng 1 tháng trước, chị T. bắt đầu xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ, kèm hoa mắt, chóng mặt.

Cho rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường, chị T. tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Một tuần trước khi được đưa đến bệnh viện, cơn đau đầu của chị T. trở nên dữ dội, lan lên vùng thái dương và tuyến mang tai, kèm theo sụp mí mắt, nhìn mờ và liệt mặt một bên.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi lấy khối u qua đường mũi cho người bệnh

Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Bác sĩ Vũ cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân có khối u vùng tuyến yên kèm xuất huyết trong u – biểu hiện điển hình của đột quỵ tuyến yên, một tình trạng cấp cứu thần kinh nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, tuyến yên là tuyến nội tiết nhỏ nằm ở nền sọ, giữ vai trò điều hòa nhiều hormone quan trọng của cơ thể. Khi có khối u tại tuyến yên, đặc biệt trong trường hợp u bị xuất huyết, thể tích khối u có thể tăng nhanh, gây chèn ép các cấu trúc xung quanh như dây thần kinh thị giác và mô não. Hậu quả có thể dẫn đến suy tuyến yên cấp, giảm thị lực, mù lòa, rối loạn ý thức, thậm chí xuất huyết não và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật khẩn cho người bệnh bằng phương pháp nội soi lấy u tuyến yên qua đường mũi. Theo BS Vũ, đây là kỹ thuật ít xâm lấn, cho phép tiếp cận trực tiếp khối u mà không cần mở sọ, giúp giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu và giảm nguy cơ tổn thương mô não. Hệ thống camera nội soi giúp phẫu thuật viên có góc nhìn rõ, thao tác chính xác, từ đó lấy trọn khối u và hạn chế tối đa tổn thương thần kinh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Ca mổ diễn ra thuận lợi, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u cho người bệnh. Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chị T. hết đau đầu, thị lực phục hồi, mí mắt không còn sụp, cơ mặt trở lại bình thường. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị nội tiết sau mổ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tự điều trị khi xuất hiện các cơn đau đầu kéo dài, đặc biệt khi kèm theo những dấu hiệu bất thường như sụp mí mắt, nhìn mờ, nhìn đôi, liệt mặt hoặc rối loạn ý thức. Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhưng trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn.