Sút toàn xà ngang cột dọc, U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan

Chiều 15/11/2025, tại giải Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu gặp đội U22 Uzbekistan và để thua với tỉ số 0-1. Đây là kết quả đáng tiếc nhưng cũng là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ nhanh, phút thứ 4, cầu thủ Khamidov Saidkhon của Uzbekistan tận dụng pha tạt bóng bên cánh phải, dứt điểm chuẩn xác giúp U22 Uzbekistan vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U22 Uzbekistan thắng 1-0 Việt Nam

Dù bị dẫn bàn, U22 Việt Nam vẫn giữ thế trận chủ động. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh triển khai lối chơi kiểm soát bóng và phản công nhanh. Tuy nhiên, những cơ hội tạo ra vẫn chưa đủ sắc bén để đánh bại thủ môn đối phương. Trong hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện một số sự thay đổi nhằm tăng sức tấn công, nhưng khung thành U22 Uzbekistan vẫn vững vàng.

U22 Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn khi liên tiếp sút trúng xà ngang, cột dọc

Trận thua này cho thấy U22 Việt Nam còn hạn chế trong khâu dứt điểm và khai thác cơ hội, trong khi U22 Uzbekistan thể hiện sự hiệu quả cao trong các pha phản công và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Dù kết quả không mong muốn, trận đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi và rèn luyện tâm lý thi đấu trước những giải đấu quan trọng như SEA Games sắp tới.