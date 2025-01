Supernova của aespa được lựa chọn là Bài Hát Của Năm 2024

Trong năm 2024, âm nhạc đại chúng Hàn Quốc đã trải qua những thách thức và thành tựu đáng kể. 10 nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng đã cùng ngồi lại để đánh giá những bài hát, album nổi bật định hình âm nhạc Hàn Quốc trong năm qua, bao gồm nhiều thể loại như Kpop, ballad truyền thống, pop/rock indie, nhạc jazz, hip-hop...

Ở hạng mục Bài hát của năm, các nhà phê bình và khán giả đều đồng ý rằng Supernova chính là ca khúc nổi bật nhất. Đây cũng là bài hát đã giành giải thưởng Bài hát của năm tại lễ trao giải MAMA Awards và giải thưởng âm nhạc Melon.

Nói về bản hit của 4 cô gái, nhà phê bình nổi tiếng Kim Do Heon nhận xét: "aespa đã sử dụng ước muốn không tưởng của SM và biến nó thành một câu chuyện phi thường. Với nhịp điệu sắc nét và những câu hỏi hiện sinh, họ đã tạo ra một bản nhạc gây tiếng vang với tinh thần thời đại, củng cố vị thế toàn cầu của Kpop".

Những đề cử đáng chú ý khác bao gồm Bam Yang Gang của Bibi, APT. của Rosé - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK, How Sweet của NewJeans, Nobody Knows của Savina & Drones.

Tuy nhiên, ở hạng mục Album Của Năm, các nhà phê bình đều cho rằng năm 2024 không có bất kỳ album nào thực sự nổi bật hoặc độc đáo. Album được nhắc đến nhiều nhất là Miniseries 2 với sự hợp tác của Sumin và nhà sản xuất Slom.