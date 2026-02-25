Sương mù dày đặc: Nguy cơ dị ứng đường hô hấp

Ảnh minh họa: Getty Images

Độ ẩm không khí tăng cao, nền nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm tạo nên lớp “màn ẩm” lơ lửng gần mặt đất. Trong điều kiện này, nguy cơ dị ứng đường hô hấp có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có cơ địa dị ứng.

Sương mù thực chất là tập hợp những hạt nước nhỏ li ti trong không khí. Khi độ ẩm cao, các hạt bụi mịn, phấn hoa, bào tử nấm mốc và vi sinh vật dễ bám dính và tồn tại lâu hơn trong môi trường. Người hít phải hỗn hợp này có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi, ho khan, khò khè hoặc cảm giác nặng ngực. Với người có tiền sử viêm mũi dị ứng, hen phế quản, tình trạng có thể bùng phát mạnh hơn vào sáng sớm – thời điểm sương mù dày nhất.

Theo phân tích của World Health Organization (WHO), ô nhiễm không khí kết hợp độ ẩm cao có thể làm tăng phản ứng viêm của niêm mạc đường thở. Một số nghiên cứu tại các trường đại học châu Âu như University of Copenhagen cũng ghi nhận mối liên quan giữa độ ẩm môi trường và sự gia tăng triệu chứng dị ứng hô hấp theo mùa. Điều này cho thấy, yếu tố thời tiết không chỉ là bối cảnh mà còn là tác nhân kích hoạt bệnh.

Đáng lưu ý, sương mù dày đặc còn làm giảm tầm nhìn giao thông, khiến người dân di chuyển chậm và kéo dài thời gian tiếp xúc với không khí ẩm lạnh ngoài trời. Việc giữ ấm không đầy đủ, đặc biệt ở vùng cổ - ngực, có thể làm giảm sức đề kháng tại chỗ của đường hô hấp, tạo điều kiện cho dị nguyên xâm nhập.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng đường hô hấp trong những ngày sương mù, người dân nên đeo khẩu trang đạt chuẩn khi ra ngoài vào sáng sớm; giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi; vệ sinh mũi họng bằng dung dịch phù hợp sau khi tiếp xúc môi trường ngoài trời; duy trì không gian sống khô thoáng, tránh để nấm mốc phát triển trong nhà. Với người có bệnh nền hô hấp, cần tuân thủ thuốc dự phòng và tái khám khi triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên.

Sương mù là hiện tượng thời tiết quen thuộc ở Bắc Bộ giai đoạn chuyển mùa. Tuy nhiên, khi tần suất và mật độ dày hơn, việc chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm dấu hiệu dị ứng sẽ giúp giảm thiểu biến chứng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong điều kiện khí hậu biến đổi ngày càng rõ nét.