Trời trở nồm, nguyên tắc "2 không" giúp nhà hạn chế đổ mồ hôi, nhất cái số 1 không tốn tiền

Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài đến bao giờ?

Liên quan đến thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều địa phương ở phía Bắc, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với VOV : "Tình trạng nồm ẩm sẽ kéo dài đến hết ngày 25/2".

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An từ gần sáng và ngày 25/2 đến ngày 26/2 xuất hiện một đợt mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/ngày, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; kèm theo nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra ở khu vực Nam Bộ, khu vực tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk trong khoảng thời gian từ ngày 26-27/2 có khả năng xuất hiện mưa dông trái mùa, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng nguy cơ tố, lốc và gió giật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 24/2, thời tiết ở Hà Nội diễn biến nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 18-27 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Thanh Hóa - Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tp.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Mẹo hay giữ nhà khô thoáng trong mùa nồm ẩm ở miền Bắc

Nồm ẩm là hiện tượng đặc trưng của miền Bắc, khi độ ẩm không khí tăng cao, hơi nước ngưng tụ trên bề mặt sàn, tường, đồ nội thất gây trơn trượt, mốc tường, giảm độ bền vật liệu và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các chuyên gia khí tượng nhấn mạnh, nồm ẩm thường kết thúc nhanh khi có không khí lạnh tăng cường hoặc trời chuyển nắng hanh, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị sớm và đúng cách. Khi đã bước sang tháng 2 – giai đoạn “báo hiệu” của mùa nồm – việc chủ động phòng ngừa sẽ giúp các gia đình giảm đáng kể bất tiện và bảo vệ sức khỏe trong những tháng thời tiết ẩm ướt kéo dài.

Những sai lầm phổ biến cần tránh trong mùa nồm

Mở toang cửa: Các chuyên gia cũng cảnh báo một số sai lầm nhiều gia đình thường mắc phải. Đầu tiên là việc mở toang cửa để “cho nhà thoáng” trong những ngày nồm. Hành động này thực chất khiến hơi ẩm từ bên ngoài tràn vào nhiều hơn, làm tình trạng ẩm ướt nghiêm trọng thêm.

Lau nhà liên tục bằng nước: Một thói quen khác là lau nhà liên tục bằng nước. Tuy nhiên các chuyên gia vệ sinh gia đình cho biết, lau nước chỉ làm tăng độ ẩm trong không gian kín; thay vào đó, nên lau bằng giẻ khô hoặc khăn đã vắt thật ráo. Bật quạt mạnh trong nhà kín cũng không giúp làm khô không khí, mà chỉ khiến hơi ẩm lan nhanh hơn.

Mẹo hay đơn giản có thể áp dụng để giảm nồm ẩm

Dưới đây là những giải pháp đơn giản có thể áp dụng để giảm nồm ẩm, duy trì không gian khô thoáng và an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Đóng kín cửa: Khi độ ẩm ngoài trời vượt ngưỡng 90%, việc mở cửa sổ để "lấy gió cho thoáng" lại khiến không khí ẩm tràn vào nhiều hơn. Việc đóng kín cửa giúp ngăn hơi ẩm xâm nhập, tạo điều kiện cho các thiết bị hút ẩm hoạt động hiệu quả. Cửa sổ nên chọn loại có khả năng kín khít cao, dùng kính hộp hai lớp để giảm hiện tượng đọng sương trên mặt kính.

Lau khô sàn bằng giấm: Thay vì lau sàn bằng nước, chúng ta nên dùng khăn khô, kết hợp dung dịch chứa cồn hoặc giấm loãng để tăng tốc độ bay hơi. Khi lau nên lau theo từng khu vực nhỏ, lau xong mở quạt nhẹ giúp sàn khô nhanh. Không nên dùng thảm vải dày hoặc để giẻ ướt trên sàn vì sẽ làm tăng độ ẩm ngược.

Đặt vôi sống, than hoạt tính hoặc hộp hút ẩm: Tăng khả năng hút ẩm tự nhiên: Ngoài thiết bị điện, bạn có thể đặt vôi sống, than hoạt tính hoặc hộp hút ẩm vào các khu vực kín gió như gầm tủ, góc phòng, sau rèm. Các vật liệu này có khả năng hút ẩm tự nhiên, không tốn điện, dễ thay thế. Đây là giải pháp bổ trợ hữu ích, nhất là ở vị trí máy hút ẩm không hiệu quả.

