Sự tinh tế của HH Đỗ Hà khi thành cô dâu hào môn: Diện toàn thiết kế Việt, chiếc khoăn voan dài 4m ẩn chứa một điều

Hôm nay, ngày 22/10/2025, đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt khi Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020, chính thức trở thành vợ của Doanh nhân Nguyễn Viết Vương (thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải) tại Quảng Trị (quê nhà trai).

Lễ rước dâu diễn ra từ sáng sớm tại Thanh Hóa, rồi đoàn nhà trai di chuyển về Quảng Trị, tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên bờ sông Nhật Lệ, nơi rạp cưới được dựng hoành tráng với mái vòm trong suốt, kết hợp hàng nghìn hoa tươi và ánh đèn LED lung linh, huyền ảo.

Cô dâu Đỗ Hà diện toàn thiết kế Việt, đính kết hàng nghìn bông hoa, chiếc khăn voan dài 4m có ý nghĩa vô cùng đặc biệt

Khoảnh khắc bố dắt tay Hoa Hậu Đỗ Hà tiến vào lễ đường, trao cho con rễ những cái ôm nồng thắm, một giây phút tràn ngập hạnh phúc và xúc động. (Nguồn: Hacchic Group).

Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Hà được bố đưa vào lễ đường trao tay cho chú rể Viết Vương, tất cả mọi người như vỡ òa trong xúc động. Cô dâu xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được đính kết vô cùng kỳ công.

Bộ váy cưới được cô dâu Đỗ Hà diện trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy đến từ thương hiệu Hacchic Couture của NTK Trà Linh thiết kế riêng cho nàng Hậu trong ngày trọng đại. Thiết kế là sự kết tinh của vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế của cô dâu Đỗ Hà. Toàn bộ bề mặt váy được phủ bởi hàng nghìn cụm hoa nhỏ sắp đặt theo bố cục lan tỏa, tượng trưng cho nguồn năng lượng thuần khiết và hạnh phúc đang dâng tràn.

Cận cảnh bản phác thảo mẫu váy cưới được HH Đỗ Hà diện trong tiệc chính của đám cưới cổ tích.

Theo NTK Trà Linh chia sẻ, mẫu váy láy cảm hứng từ khoảnh khắc khi những tia sáng đầu tiên của buổi sớm len qua màn sương, loạt bông hoa đua nhau khoe sắc khi bình minh vừa ló dạng, chiếc váy tượng trưng cho sự khởi đầu hạnh phúc và hành trình tỏa sáng của cô dâu.

Bên cạnh chiếc váy lễ đường lộng lẫy, chiếc voan cài tóc cũng được coi là một điểm nhấn ý nghĩa và không thể thiếu trong lễ cưới. Voan cài tóc dài của cô dâu Đỗ Hà hơn 4m được thêu tay cầu kỳ và tinh tế nổi bật chữ H và V - chữ cái đầu tên cô dâu và chú rể ở đuôi, với ngụ ý tượng trưng cho sự hòa hợp và gắn kết trọn đời bên nhau.

Trên nền voan trong suốt, những bông hoa nhỏ được đính kết rải dọc theo hướng gió, tái hiện hình ảnh những cánh hoa khẽ bay mỗi khi cô dâu bước đi, khoảnh khắc vừa thanh tao vừa diễm lệ.

Mẫu váy cưới đón khách: Không cần đính kết lấp lánh vẫn đẹp đến nao lòng

Trước giờ làm lễ, bộ váy cưới đón khác được Hoa hậu Đỗ Hà lựa chọn cũng là một thiết kế tinh tế vô cùng, và đương nhiên lại là một NTK Việt thân thiết với nàng Hậu suốt nhiều năm qua. Nếu như váy làm lễ là một thiết kế bồng bềnh tựa công chúa thì mẫu váy đón khách lại nhẹ nhàng, gọn gàng hơn với thiết kế đầm ôm nhẹ điểm xuyết điểm nhấn ở hai bên eo. Đó là một thiết kế đến từ NTK Lê Thanh Hòa.

Toàn bộ thiết kế được thực hiện từ chất liệu mikado cao cấp, không sử dụng bất kỳ chi tiết đính kết nào, mà chỉ dựa vào kỹ thuật dựng phom và xử lý bề mặt vải hoàn hảo để thể hiện sự sang trọng thuần khiết. Với chi tiết áo cúp ngực, NTK Lê Thanh Hòa đã điểm thêm một đường ren mỏng nhẹ nơi viền ngực tạo nên cảm giác mềm mại, vừa giữ được nét thanh lịch, tinh khôi cho nàng Hậu.

Điểm nhấn ở phần eo được tạo hình tựa đôi cánh nơ biểu tượng cho niềm hạnh phúc được nâng niu, đồng thời tạo nên điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Tổng thể thiết kế vừa có tính điêu khắc, vừa mang vẻ nữ tính.

Từng nếp gấp ở thân váy được xử lý bằng kỹ thuật draping chính xác trên nền vải mikado, tạo nên cấu trúc 3D rõ ràng nhưng vẫn mềm mại như những làn sóng uốn lượn. Khi bước đi, tà váy bung nhẹ theo chuyển động, gợi hình ảnh một cánh hoa đang khẽ nở trong ánh sáng biểu trưng cho sự khởi đầu của hạnh phúc.

Nói về nguồn cảm hứng thiết kế nên mẫu váy tuyệt đẹp này, NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ: "Khi nhận được lời nhắn từ HH Đỗ Hà về tâm tư của cô dành cho chiếc váy cưới trong ngày trọng đại, Hoà đã rất bồi hồi và xúc động. Hoà nhìn thấy trong đó không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là hành trình của sự trưởng thành, của cô em gái từng e ấp nay đã tự tin bước vào một chương mới của cuộc đời. Hoà muốn chiếc váy của Hà mang vẻ đẹp thuần khiết, tĩnh lặng nhưng đầy sức mạnh như chính con người của Hà".

Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Hà khoác lên người bộ váy cưới đón khác do NTK Lê Thanh Hòa thiết kế riêng cho nàng Hậu. (Nguồn: Lê Thanh Hoà).

Bộ áo dài cưới: Phủ ren trắng, được may thủ công hoàn toàn

Thiết kế áo dài cưới đến từ thương hiệu Calla Bridal được NTK Phương Linh sáng tạo dành riêng cho cô dâu Đỗ Hà. Bộ áo dài cưới được may thủ công từ ren Pháp đẳng cấp, với tone màu vani ngọt ngào như chính vẻ đẹp thanh tao của nàng Hậu.

Không sử dụng form hay họa tiết đính kết cầu kỳ, áo dài cưới của HH Đỗ Hà hướng đến vẻ đẹp tinh giản, thuần khiết và vĩnh cửu, tựa như chính cô dâu - một nàng hậu sở hữu thần thái nhẹ nhàng rạng ngời toả sáng.

Từng đường kim, mũi chỉ đều được thực hiện tỉ mỉ trong nhiều giờ làm việc bởi những người thợ lành nghề nhất, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa dịu dàng mà vẫn vô cùng lộng lẫy. Voan cưới ren được thiết kế đồng bộ tôn trọn lên vẻ đẹp ấy.

Dù bước vào hào môn, HH Đỗ Hà vẫn giữ vững tinh thần giản dị và tinh tế của mình khi lựa chọn những thiết kế Việt cho ngày trọng đại. Thay vì khoác lên mình những bộ váy áo đính kết lấp lánh hay kiểu dáng cầu kỳ, nàng Hậu ưu ái các mẫu trang phục mang vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, nơi vẻ đẹp được tôn lên từ đường cắt, chất liệu và cảm xúc.

Chính sự tiết chế ấy tạo nên nét cuốn hút rất riêng, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc Việt. Có lẽ, đó cũng là một trong vô vàn chi tiết tinh tế khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự trọn vẹn, ý nhị và sang trọng trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà - một nàng hậu không chỉ đẹp, mà còn biết cách gìn giữ và tôn vinh những giá trị chân thành nhất.