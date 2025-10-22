Moon Ga Young đứt chuỗi mặc đẹp vì một điều?

Moon Ga Young vốn được xem là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu gu thời trang hiện đại, đẹp mắt. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1996 đều ghi điểm nhờ khả năng phối đồ sang trọng, quyến rũ và hiện đại. Tuy nhiên, trong lần góp mặt tại buổi họp báo mới đây, người đẹp lại khiến netizen không khỏi bất ngờ khi lựa chọn một bộ trang phục có phần sặc sỡ, lòe loẹt hơn thường thấy. Đáng chú ý, việc Moon Ga Young diện full set từ Versace trong khi đang đảm nhận cương vị đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana cũng làm dấy lên đồn đoán rằng cô đã “đường ai nấy đi” với nhà mốt Ý. Tuy nhiên, phong cách của Versace với màn bén duyên này khá lỗi, chưa thật sự hợp với hình ảnh của ngôi sao True Beauty.

Bộ cánh khiến Moon Ga Young "mất chuỗi" mặc đẹp trong buổi họp báo mới đây.

Nữ diễn viên diện blazer đỏ cam, phom dáng đứng cùng chi tiết nạm đính ở phần eo, mix với áo cổ lọ đen, quần legging tông đồng điệu và đôi combat boots. Từ màu sắc đến phom dáng, đây là 1 outfit rất dễ phản chủ và tạo cảm giác lỗi thời. May thay, nhờ khả năng cân đồ cùng thần thái cuốn hút, Moon Ga Young đã phần nào “gánh” được bộ cánh khó nhằn này. Dẫu vậy, outfit này chưa thể đánh giá là đẹp và tạo hiệu ứng tốt giống như khi nữ diễn viên đồng hành cùng Dolce & Gabbana.

Visual và thần thái của Moon Ga Young phải "gánh còng lưng" cho bộ cánh này. Dù vậy, màn kết hợp này vẫn khiến nhiều người phải lắc đầu.

Vài năm đổ lại đây, Moon Ga Young và Dolce & Gabbana được xem là mối quan hệ đại sứ - thương hiệu hoàn hảo trong làng thời trang. Từ những lần xuất hiện tại fashion week đến các chiến dịch quảng bá, minh tinh xứ Hàn luôn tạo được hiệu ứng truyền thông tốt nhờ thần thái kiêu kỳ, thanh lịch đúng với DNA nhà mốt Ý hướng đến. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào, sang trọng của Moon Ga Young và nét quyến rũ, táo bạo đặc trưng của Dolce & Gabbana đã tạo nên một "perfect match" được nhiều người yêu thích.

Moon Ga Young với Dolce & Gabbana được xem là 2 mảnh ghép khó tách rời.

Lần gần nhất vào cuối tháng 9, Moon Ga Young vẫn xuất hiện tại show diễn của Dolce & Gabbana SS26. Tuy nhiên, việc đang đảm nhiệm cương vị đại sứ toàn cầu nhưng lại diện full set đồ của brand khác tại sự kiện là điều không hợp lý, rộ lên nghi vấn nữ diễn viên với nhà mốt nước Ý đã hết hợp đồng, “đường ai nấy đi”. Và phải chăng, Versace chính là bến đỗ mới của minh tinh Kbiz?

Tuy nhiên, chưa kịp để dân tình đồn đoán quá lâu, Dolce & Gabbana đã đăng tải hình ảnh của Moon Ga Young đi kèm với dòng trạng thái "global ambassador" (Đại sứ toàn cầu) để chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp của đôi bên.

Moon Ga Young diện trench coat dáng dài họa tiết da báo đầy nổi bật, bên trong là chiếc bra ren tinh tế giúp khoe khéo vòng eo thon và đường cong gợi cảm. Cô phối cùng quần jeans hai cạp rách cá tính, tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét quyến rũ táo bạo và phong thái phóng khoáng, nổi loạn.

2 set đồ của Dolce & Gabbana được nữ diễn viên diện ra sân bay tham dự fashion week cũng nhận được độ thảo luận cao.