Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Han Sara: Ba “đóa hồng” đại diện mở màn chiến dịch Karl Lagerfeld Thu Đông 2025

Vừa qua, Karl Lagerfeld chính thức trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2025 với những thiết kế tôn vinh di sản thanh lịch của nhà mốt Pháp, hài hòa với năng lượng hiện đại và vẻ đẹp tối giản, nơi những yếu tố thời trang quen thuộc được tái hiện tinh tế và đầy khác biệt. Bộ sưu tập xoay quanh việc nâng cấp những thiết kế biểu tượng bằng tư duy thẩm mỹ đương đại và những chi tiết sáng tạo độc đáo. Bộ đôi trắng – đen tiếp tục là bảng màu chủ đạo xuyên suốt, đan xen là làn gió mới từ tông đỏ, hồng và denim. Bên canh những đường viền tương phản là điểm nhấn kẻ sọc, những kiểu thắt nơ bản lớn hay các mẫu túi xách mang kiểu dáng mới lạ.

Nếu Minh Hằng mang đến sức hút của một nữ nghệ sĩ bản lĩnh, quyến rũ và không ngừng biến hóa, thì Ninh Dương Lan Ngọc khắc họa tinh thần sang trọng, nữ tính với ánh nhìn vừa cổ điển vừa sắc sảo. Trong khi đó, Han Sara thổi hồn vào chiến dịch sự trẻ trung và tươi mới, đại diện cho hình ảnh thế hệ gen Z cá tính và tự tin khẳng định chính mình.

Ca sĩ – diễn viên Minh Hằng xuất hiện đẳng cấp, toát lên phong thái của một nữ minh tinh quyền lực trong bản phối quần âu và áo sơ mi trắng thắt nơ bản lớn – dấu ấn trứ danh trong di sản thiết kế của Karl Lagerfeld. Chiếc túi lấp lánh độc bản trở thành điểm nhấn, khiến tổng thể bừng sáng với sự thanh lịch xen lẫn nét thời thượng và phá cách.

"Ngọc nữ màn ảnh" đánh dấu màn hợp tác đầu tiên cùng thương hiệu thời trang nước Pháp với bộ ảnh mang cảm hứng menswear hiện đại. Bản phối sử dụng đường viền tương phản làm điểm nhấn chủ đạo, kết hợp cùng cà vạt và túi xách chuẩn gu Parisian-chic.

Vẻ đẹp ngọt ngào nhưng vẫn giữ được chất riêng, "Em xinh" Han Sara mang đến làn gió mới mẻ cho tinh thần Karl Lagerfeld Thu Đông 2025. Bản phối áo thun kẻ sọc mix and match cùng full-set denim trở thành nét chấm phá khác biệt, làm bừng sáng chiến dịch với năng lượng trẻ trung và đầy phóng khoáng.

Không chỉ là sự cộng hưởng giữa ngôn ngữ thời trang và phong cách cá nhân, chiến dịch Thu Đông 2025 còn là cách thương hiệu tôn vinh tuyên ngôn tối giản nhưng không đơn điệu, hiện đại nhưng luôn trường tồn với thời gian. Những chiếc sơ mi trắng kinh điển, đường cắt may chuẩn mực kết hợp cùng tư duy cải tiến vượt bậc tạo nên thông điệp mạnh mẽ cho thời trang mùa mới.

Sự hiện diện của ba gương mặt đại diện không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà còn là lời khẳng định: Karl Lagerfeld không ngừng tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền và sự bản lĩnh của quý cô trong thời trang.

Tại Việt Nam, KARL LAGERFELD được phân phối bởi Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ Phẩm Âu Châu (ACFC). Các sản phẩm của thương hiệu sẽ được bán tại cửa hàng và mua sắm online qua website: https://www.acfc.com.vn/karl-lagerfeld.html.