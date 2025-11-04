Sự kết hợp này là trò lừa đảo thị giác!

IVE đang bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên SHOW WHAT I AM - một cột mốc lớn nối tiếp sau thành công vang dội của tour đầu tiên Show What I Have. Tại sân khấu mở màn ở KSPO Dome, Seoul (từ ngày 31/10 đến 2/11/2025). Show diễn gây chú ý khi "át chủ bài" Jang Wonyoung lần đầu diễn solo 8 (Eight) - ca khúc mới toanh chưa từng phát hành. Dù gây ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận sức hút truyền thông của "công chúa Kpop".

Bộ ảnh visual đang gây sốt của Jang Wonyoung và Ahn Yujin tại concert mới nhất

Bên cạnh stage solo gây sốt, loạt ảnh chung giữa Jang Wonyoung với Ahn Yujin cũng hot không kém. Những khung hình bộ đôi Jang Wonyoung - Ahn Yujin đứng cạnh nhau tại concert mới nhất khiến fan phải thốt lên: “Đây là trò lừa đảo thị giác thật sự”. Không chỉ vì đẹp, mà còn vì sự hòa quyện giữa hai phong thái đối lập, một người tỏa sáng như công chúa bước ra từ truyện cổ, người kia lại mạnh mẽ, rạng rỡ như ánh nắng giữa khán đài.

Bộ ảnh được ví như "trò lừa đảo thị giác":

Điều khiến bộ đôi Annyeongz (tên kết hợp của Jang Wonyoung và Ahn Yujin) đặc biệt là lịch sử gắn bó hiếm có trong Kpop. Họ không chỉ cùng debut một lần, mà là hai lần: từ IZONE cho đến IVE. Trước cả khi ra mắt, Wonyoung và Yujin đã là thực tập sinh thân thiết trong cùng công ty Starship Entertainment. Khi Produce 48 lên sóng, cả hai cùng vượt qua hàng chục đối thủ để debut trong I*ZONE - nơi họ nhanh chóng trở thành bộ đôi visual nổi tiếng bậc nhất. IZ*ONE tan rã, hai nữ thần tượng một lần nữa sánh vai trong IVE, Yujin đảm nhận vai trò trưởng nhóm và Wonyoung giữ vị trí center.

Jang Wonyoung và Ahn Yujin đồng điệu về chiều cao, visual nổi trội nhưng khí chất lại đối lập - tạo nên phép kết hợp thú vị của Kpop

Tất nhiên, việc Jang Wonyoung và Ahn Yujin cùng nổi tiếng và được ưu ái ở vị trí center khiến công chúng không ít lần đặt cả hai vào thế “đối đầu”. Các diễn đàn từng sục sôi vì những clip “soi” Yujin - Wonyoung đứng giành vị trí trung tâm, hay những tấm ảnh cho rằng công ty “thiên vị” Wonyoung hơn.

Công ty quản lý nhận ra “hiệu ứng song sinh” này và không ngần ngại khai thác triệt để

Ở góc nhìn truyền thông, Wonyoung và Yujin là cặp visual hội tụ đầy đủ những yếu tố “bất khả chiến bại” của Gen 4. Công ty quản lý nhận ra “hiệu ứng song sinh” này và không ngần ngại khai thác triệt để. Trên sân khấu, các khoảnh khắc Yujin và Wonyoung đứng cạnh nhau trở thành “vũ khí truyền thông”, được fan truyền tay nhau chóng mặt như hiện tại.