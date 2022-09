Sống theo phong cách "bốn bể là nhà", gia đình 5 người tiết kiệm 2.000 USD/ tháng

Gia đình Garcia đã bán ngôi nhà của họ ở Joshua, Texas vào năm 2019 và chuyển vào sinh hoạt hoàn toàn trong một chiếc xe dã ngoại dài 44 foot, theo Good Morning America. Họ lập một blog có tên "We Plus Threee" và ghi lại cuộc sống trên xe. Họ đã đi qua 25 tiểu bang và thay 5 chiếc xe cho đến nay. "Chúng tôi đã tìm thấy sự tự do cho mình", Jaren, 30 tuổi, chia sẻ với Good Morning America. "Mỗi người đều có định nghĩa sự tự do riêng, nhưng chúng tôi khá hạnh phúc với những gì mình đã chọn".

Molly và Jaren Garcia cùng 3 đứa con đã quyết định sống theo phong cách "du mục" vào năm 2019 do Jaren là một nhân viên bán hàng và anh thường phải đi công tác. Thay vì xa nhau trong thời gian dài, Molly và lũ trẻ phải ở lại Texas đợi chờ, họ quyết định đồng hành cùng nhau trong một "ngôi nhà biết đi".

"Chúng tôi từng cố tìm ra cách sống cho bản thân. Tôi ở nhà với lũ trẻ khi anh ấy vắng nhà. Chồng tôi sẽ chỉ về nhà vài ngày và lại đi công tác trong nhiều tháng liền. Tôi đã nói: "Chà, em không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc ở nhà một mình nữa. Em muốn ở bên anh dù cho có phải sống trong xe dã ngoại", Molly, 29 tuổi, kể lại. "Và cuối cùng chúng tôi đã quyết định đồng hành cùng nhau. Kết quả là chúng tôi có nhiều trải nghiệm hơn".

Hai vợ chồng đã chi 55.000 USD để mua chiếc xe Heritage Glen 378FL và cải tạo thành một ngôi nhà di động hoàn thiện. Họ mất khoảng 2 năm để làm lại từng phòng. Giờ đây, ngôi nhà đã có đủ các tiện nghi sang trọng như vòi sen, máy giặt, lò sưởi, màn hình lớn chiếu phim như ngoài rạp. Sau quá trình sửa sang, chiếc xe dã ngoại hai tầng đã "lột xác" trở thành một ngôi nhà hoàn chỉnh với phòng ngủ, vòi sen, máy giặt, lò sưởi và phòng chiếu phim. Jaren tiết lộ chi phí cải tạo ước tính chỉ khoảng 13.500 USD.

Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình về cơ bản đã hoàn thành việc cải tạo và tận hưởng cuộc sống "phiêu bạt". Cứ vài tháng một lần, họ lại chuyển đến một bang khác do tính chất công việc của Jaren, nhưng giờ họ không còn phải chịu đựng cảnh xa nhau nữa. "Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng một khi mở cửa ra, khung cảnh bên ngoài luôn thay đổi. Và chúng tôi yêu thích điều này", Jaren tâm sự. Cặp đôi thường chia sẻ video và hình ảnh về căn nhà di động lên mạng xã hội, thu hút hơn 54.000 lượt theo dõi trên TikTok và 58.000 lượt trên Instagram.

Jaren cuối cùng đã từ bỏ công việc nhân viên bán hàng, hiện anh làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm - nhưng cuộc sống trên RV vẫn gắn liền với gia đình nhỏ, anh là người phụ trách việc lái xe. Ngoài việc điều hành blog, Molly nuôi dạy 3đứa con của họ tại nhà, con gái lớn Lillie 13 tuổi, Jaxton 9 tuổi và con trai nhỏ nhất Willow 5 tuổi. Theo Molly Garcia, bọn trẻ đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống khác lạ này. "Những đứa trẻ rất thích thú. Khi chúng tôi hỏi con có muốn trở lại sống trong nhà hay có muốn đi học không, bọn trẻ lập tức từ chối và nói rằng đây là cuộc sống mà chúng yêu thích", cô nói.

Gần đây, cặp đôi cũng kiếm thêm thu nhập bằng cách đầu tư bất động sản, họ cho biết. Ngoài việc cảm thấy thoải mái hơn khi không cần phải sống cố định ở một nơi, Molly và Jaren nói rằng họ có thể tiết kiệm hàng nghìn USD mỗi tháng vì bớt được các khoản thanh toán thế chấp.

Mặc dù họ đã bán nhà trước khi Covid-19 bùng phát, nhưng câu chuyện của gia đình Garcia đã phản ánh cách thay đổi cuộc sống, công việc và nhà cửa của nhiều người, khi làm việc từ xa trở nên phổ biến hơn trong đại dịch. Nhiều người đang trở thành "du mục kỹ thuật số", họ từ bỏ các công việc không có tính linh hoạt từ xa.

Nhà Garcia đã loại bỏ được một mối lo khi thị trường bất động sản trở nên nóng sốt trong hai năm qua, giá nhà đất tăng chóng mặt. Molly và Jalen ước tính rằng họ đã chi khoảng 3.000 USD một tháng khi sống trong ngôi nhà ở Texas của mình. Họ chia sẻ rằng từ khi chuyển lên sống trên xe, họ chi tiêu ít hơn rất nhiều. Molly cho biết việc đậu xe, điện, nước, thức ăn và các khoản chi phí bảo dưỡng xe chỉ tốn chưa tới 1.000 USD mỗi tháng.

Gia đình Garcia bắt đầu cuộc phiêu lưu trên RV của họ từ năm 2019 với chiếc Coachman Chaparral

Khi nói đến việc giữ chi tiêu hợp lý, Molly Garcia cho biết có một số cách để tiết kiệm ngân sách. "Nhiều người sống cùng nhau có thể khiến chi phí rẻ hơn, chẳng hạn bạn có thể ở với một người bạn hoặc gia đình. Ngoài ra, bạn có thể đi tới các vùng cách xa thành phố lớn, dừng chân tại những nơi như Thousand Trails, một công viên đậu xe dã ngoại, và có thể ở lại miễn phí hai tuần nếu trở thành thành viên tại đây. Có nhiều cách để bạn có thể tiết kiệm tiền khi sống trên xe", cô nói.

"Khi bạn sống trên xe, nếu mang quá nhiều đồ, chiếc xe sẽ bị đè nặng và khó di chuyển. Thật sự cần một quá trình để thích ứng với cách sống này", Molly Garcia nói thêm. Giờ đây, gia đình Garcia ưu tiên trải nghiệm và các chuyến đi thực tế đến các công viên quốc gia, bảo tàng, vườn thú và thư viện vì họ không bị ràng buộc ở bất cứ địa điểm nào. Tính đến hiện tại, hai trong số các điểm đến yêu thích của họ bao gồm các công viên quốc gia của Utah và Montana.

Tuy nhiên, cô cũng nhắc tới các khoản tiền phát sinh bắt buộc phải tiêu khi sống hoàn toàn trên xe, cụ thể là xăng, giá xăng đã tăng chóng mặt do lạm phát trong năm qua. "Chúng tôi không muốn khiến mọi người sợ hãi lối sống này vì nếu sống trong một ngôi nhà, bạn thậm chí có thể tiêu nhiều tiền hơn vậy", cô tiếp tục.

"Nhưng bạn sẽ nhận được nhiều trải nghiệm hơn và có thể đi du lịch, cũng như có những khoảng thời gian của riêng mình. Chúng tôi chỉ muốn mọi người biết rằng bạn có thể làm được nếu đặt hết tâm trí vào nó, rào cản lớn nhất mà bạn gặp phải là do chính bạn tạo ra, vì vậy bạn có thể vượt qua nó", Jaren Garcia nói.

Nguồn: Business Insider