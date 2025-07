Kết quả khảo sát: Hầu hết phụ nữ tham gia đầu tư đều nuối tiếc vì điều này

Khảo sát do công ty tài chính Charles Schwab thực hiện cho thấy, có đến 90% phụ nữ được hỏi cảm thấy mình đang "đi đúng hướng" để đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân.

Tuy nhiên, 85% trong số đó cùng chia sẻ một điều nuối tiếc chung - họ ước gì đã bắt đầu đầu tư sớm hơn - báo cáo cho biết.

Xét theo từng thế hệ, kết quả khảo sát cho thấy: Thế hệ Millennials (sinh trong khoảng 1980–1996) bắt đầu đầu tư ở tuổi trung bình là 27. Thế hệ Gen X (1965–1980) là 31 tuổi. Còn baby boomers (1946–1964) bắt đầu trễ hơn, ở khoảng 36 tuổi.

Khảo sát này được thực hiện vào tháng 1, năm 2025 tại Mỹ với 1.200 phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 75. Tất cả đều đang nắm vai trò quản lý tài chính chính trong gia đình và có ít nhất 5.000 USD tài sản có thể đầu tư (không tính tài khoản hưu trí hay bất động sản).

Một số lý do hàng đầu khiến những người tham gia khảo sát bắt đầu đầu tư muộn hơn mong muốn bao gồm: thiếu kiến thức tài chính (54%) và không có đủ tiền để đầu tư (53%), theo báo cáo của Schwab.

Vì sao đầu tư càng sớm càng tốt?

Theo bà Carolyn McClanahan – chuyên gia hoạch định tài chính và là nhà sáng lập Life Planning Partners (Florida, Mỹ), hãy đầu tư càng sớm càng tốt. Dù bạn chưa có nhiều tiền, bạn vẫn hưởng lợi từ “thời gian tham gia thị trường”.

“Càng bắt đầu sớm, bạn càng có nhiều năm để tiền của mình sinh sôi”, bà nói.

Việc bắt đầu đầu tư sớm sẽ tận dụng được sức mạnh của lãi kép. Lãi kép nghĩa là tiền của bạn tạo ra lãi không chỉ trên số vốn gốc bạn đầu tư mà còn trên phần lãi đã tích lũy trước đó, theo lời Jeannie Bidner – giám đốc điều hành và là người đứng đầu mạng lưới chi nhánh tại Charles Schwab. Lợi suất kép bao gồm cả các hình thức lợi nhuận đầu tư khác như cổ tức và lãi vốn.

Ví dụ: nếu một người bắt đầu đầu tư từ năm 25 tuổi, mỗi năm bỏ ra 6.000 USD với mức lợi nhuận trung bình 7%/năm, thì đến năm 67 tuổi, tài khoản của họ sẽ có gần 1,5 triệu USD. Nếu người đó trì hoãn đến 30 tuổi mới bắt đầu đầu tư, thì đến khi nghỉ hưu họ chỉ có hơn 1 triệu USD một chút. Nói cách khác, khởi đầu sớm hơn 5 năm có thể mang lại thêm gần nửa triệu USD.

Không chỉ là bắt đầu sớm – mà còn phải kiên trì

Không chỉ đơn giản là bắt đầu sớm – việc duy trì đầu tư trong suốt những biến động lớn của thị trường và bám sát kế hoạch của bạn là điều thiết yếu để đạt được các mục tiêu tài chính.

Hơn một nửa – 58% – số phụ nữ trong khảo sát nói rằng họ đã học được cách giữ vững thói quen đầu tư bất chấp những biến động lên xuống của thị trường. Ngoài ra, 42% cho biết họ đã học được cách lập kế hoạch tài chính và kiên định với kế hoạch đó.

Mặc dù sự biến động của thị trường có thể khiến bạn cảm giác như đang "đánh bạc”, nhưng điều quan trọng là phải bỏ qua những biến động ngắn hạn và tập trung vào triển vọng dài hạn - theo lời Katie Gatti Tassin, tác giả cuốn Rich Girl Nation: Taking Charge of Our Financial Futures (Tạm dịch: Quốc gia của những cô gái giàu có – Làm chủ tương lai tài chính của chúng ta), chia sẻ tại một sự kiện diễn ra tại 92NY – trung tâm văn hóa và cộng đồng ở New York.

“Đây không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh – mà là một kế hoạch làm giàu từ từ”, Gatti Tassin nói.

Theo CNBC